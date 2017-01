Marcelo Romero: "La idea es ser rápidos y hacer daño arriba"

Marcelo Romero ha afrontado la primera previa como primer entrenador del Málaga CF con tranquilidad y también como si fuera un veterano. El técnico no ha ofrecido demasiadas pistas sobre su once, aunque sí ha dado pinceladas de lo que quiere ver en Balaídos. No teme al Celta y sí quiere mirar la evolución de su equipo. Sin duda, la intención es sumar todos juntos, de ahí que haya viajado toda la plantilla.

Gato Romero ha explicado sus sensaciones previas al estreno. "Las sensaciones siempre son buenas y positivas cuando terminas de hacer una buena semana de trabajo. Todos están con muchas ganas. Intentar ajustar lo que se pueda para el partido. Vamos a intentar hacer un buen partido en Vigo", ha dicho.

El técnico ha explicado el motivo por el que viaja toda la plantilla. "Al final lo que intento es que sea todo en conjunto. Que todos vayamos de la mano. Los chicos que llevan tiempo lesionado que se sientan parte del grupo, que puedan aportar, es un buen momento para que los chicos nuevos y los lesionados se sientan partícipes del fin de semana. Con la experiencia que tienen pueden aportar mucho", argumenta.

El entrenador, sin embargo, no ha querido adelantar su decisión final en la portería sobre Boyko y Kameni. "Mañana daremos un titular. Para mí no es un problema. Hemos estado trabajando muy bien, fenomenal. Antes del partido tomaremos la decisión e intentaremos que sea la mas acertada. Pero el que sea elegido deberá seguir trabajando para ganarse el puesto".

Romero ha sido cuestionado sobre su ideario de juego o sobre las pinceladas que se espera que se vean de su equipo pese a los pocos días de trabajo. "Yo creo que hay buena plantilla. Tenemos jugadores rápidos. Hemos estado un poco ajustando algunos problemas que hemos tenido. Intentar ser un equipo fuerte dentro del campo, que robe balones y gente rápida arriba. Intentar hacer daño arriba".

Gato también ha confirmado que Peñaranda aún no puede jugar, pero celebra su incorporación. "Aún no está para jugar. Pero viaja para que se integre al grupo. Ha sido bien recibido. Con los jugadores que tenemos en ataque tenemos muchos recursos. Muchas variantes para intentar buscar las mejores opciones".

Sobre el rival, Romero lo respeta, pero prefiere centrarse en su equipo. "Ellos tienen un juego muy directo, jugadores de gran nivel. Son fuertes en ataque. En el centro también son fuertes en defensa. Esta semana estamos más pendientes de nuestro equipo que del rival, pero miramos pautas también. Pero me preocupa lo que haga mi equipo. Creo que con lo que se ha trabajado esta semana podemos ofrecer un buen partido".

Por último, el entrenador cree que Chory Castro será de la partida, pese a que aún tiene molestias. "Ha tirado una chilena con 30 años y es complicado. Pero va a llegar, es un futbolista de categoría. En el momento que se vean con molestia no pasa nada. Estoy convencido de que va a llegar".