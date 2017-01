Duda: "O sigo aquí el año que viene o me retiro"

El portugués Duda pasó ayer noche por los micrófonos de la Cadena Ser y arrojó algo de luz sobre su futuro. «Quiero seguir disfrutando del vestuario, del día a día. Quiero seguir en el Málaga, pero a ver cómo me encuentro. Espero seguir jugando el año que viene, pero a ver en junio cómo se encuentra uno. O sigo en el Málaga o me retiro, siempre he dicho que me gustaría retirarme aquí, pero ahora mismo no pienso en eso. A ver cómo se encuentra uno en junio...», dijo el capitán malaguista.

Duda también habló de la salida de Juande. «Me pilló por sorpresa porque estaba en Portugal pasando una semana de vacaciones. Cuando supe de la dimisión fue cuando el jeque ya había puesto ese mensaje. El míster vino al vestuario a despedirse de cada uno el primer día tras las vacaciones».