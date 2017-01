Tras 11 días desde que se abriera el mercado invernal, el Málaga CF continúa a la caza y captura de refuerzos con los que mejorar sus prestaciones defensivas, en entredicho desde que comenzó la temporada con continuos errores que han costado muchos goles y han favorecido la pérdida de puntos. Así, Francesc Arnau aprieta para fichar en una ventana en la que escasean los «chollos» y es difícil atinar por todos los condicionantes existentes.

De momento, el bagaje de Arnau en este mercado invernal es la contratación del delantero Adalberto Peñaranda, una parcela en un principio menos prioritaria a reforzar, pero que se dio la posibilidad y se tuvo que acometer antes que las de un central y un medio centro, objetivos primordiales para el director deportivo.

Son muchos los nombres que maneja el director deportivo, algunos inaccesibles por el precio, y otros que no se creen que puedan mejorar lo que hay ahora mismo en el equipo. Pero en un mercado tan difícil y «traicionero» como el invernal, siempre hay algún mirlo blanco que se adapte a las necesidades que reclama el equipo por la falta de efectivos en forma de lesiones, la mala planificación en verano o el flojo rendimiento de algún jugador.

En ese sentido, los nombres de Luis Hernández, central español que milita en el Leicester o Alfred N´diaye, medio centro francés del Villarreal, son dos de los futbolistas que encajan deportivamente en lo que busca el club, aunque hay otros condicionantes a la hora de negociar con sus clubs de origen que dificultan las operaciones.

Así, Luis Hernández, central de 27 años, gusta en la zona noble de Martiricos para reforzar la maltrecha defensa. Es un jugador con experiencia en Primera, polivalente (puede jugar de central y lateral derecho) y no necesita adaptación al conocer el fútbol español. Su situación en el Leicester es compleja. Dio el salto a la Premier este verano con un buen contrato de cuatro temporadas, pero no está encontrando la continuidad necesaria de la mano de Claudio Ranieri. 10 apariciones en total es su bagaje en este curso, por lo que no está del todo contento y contemplaría la opción de recalar cedido en el cuadro blanquiazul, donde además coincidiría con Jony, viejo amigo en su etapa en el Sporting.

Pero la operación es compleja. Pese a que Luis Hernández no está contando mucho para Ranieri, la apuesta del equipo inglés por el defensa madrileño fue fuerte y no lo querría dejar salir ante el gran volumen de partidos que aún le quedan hasta final de curso al estar aún inmerso en tres competiciones (Premier, Champions y FA Cup). Además, allí cuenta con un sueldo inasumible para el Málaga y debería negociar nuevas condiciones.

Por su parte, el Málaga también necesita reforzar su centro del campo con músculo. Alfred N´diaye, medio centro con pasaporte francés del Villarreal, es el que más gusta. No cuenta para el submarino y aunque en un principio el club de Castellón buscaba un traspaso, conforme pasan los días están más abiertos a asumir una cesión, que es precisamente lo que busca el conjunto blanquiazul. N´diaye, con un físico portentoso, conoce la Liga a la perfección tras pasar por Betis y Villarreal y tampoco necesitaría mucho tiempo de adaptación si llega en buen estado físico. Ha jugado 12 partidos esta temporada, siempre a la sombra de Bruno, Manu Trigueros e incluso el canterano Rodrigo Hernández.

Demichelis se ofrece

El central argentino, Martín Demichelis, rescindió ayer su contrato con el Espanyol, por lo que queda libre y busca equipo. El argentino vería con buenos ojos regresar al Málaga y acabar su carrera deportiva en el club blanquiazul a sus 36 años, aunque de momento no entra en los planes de Arnau, a pesar de haberse ofrecido.