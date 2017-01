Kameni, Peñaranda, Mikel... incógnitas por despejar

Peñaranda podría debutar Keko aprieta

¿Volverá a apostar Gato por Kameni en la portería? ¿Llegará Mikel al partido tras superar sus molestias? ¿Dará la alternativa a Luis Muñoz? ¿Debutará Peñaranda? ¿Lo hará de titular? ¿Y jugará de salida con dos delanteros? Demasiadas incógnitas aún sobre la mesa de Marcelo Romero, que aún deberá esperar el entrenamiento de esta mañana en La Rosaleda para casi terminar de desperjar casi todas las dudas.

La segunda convocatoria y el segundo once del Gato Romero debe ser el de la confirmación. El técnico convocó a toda la plantilla la semana pasada para viajar a Vigo –inclusive los lesionados–, pero hoy se antoja que hará la primera criba seria. Y ahí puede haber sorpresas porque más allá de las bajas en la zaga, el conjunto blanquiazul suma el alta de Peñaranda y la mejoría de Keko y Charles. El extremo quizás podría entrar, aunque aún parece precipitado, pero el delantero deberá aguardar aún varias semanas.

Muy pendiente sigue Romero de Mikel Villanueva, porque los problemas defensivos casi le quitan el sueño al uruguayo. El venezolano hizo ayer parte del entrenamiento, mejora y se espera que no tenga problemas para ser de la partida contra la Real Sociedad este lunes. Eso sí, el técnico debe valorar también a Luis Muñoz, que se ha convertido en una alternativa seria por las lesiones y sanciones malaguistas.

El Gato no podrá repetir once, ya que Miguel Torres está lesionado. Pero además su equipo podría variar tácticamente. La intención el charrúa es la de salir con dos delanteros de inicio. Y aunque en Vigo no lo hizo, sí modificó al equipo nada más encajar el primer gol.

Ahí todas las miradas apuntan a Peñaranda, si es que debuta como titular, o a Michael Santos, donde el invento de jugar en la banda derecha salió «rana». Hoy, con la convocatoria, primeras dudas depejadas.