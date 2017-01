La distancia con el descenso se mantiene a nueve puntos pese a no jugar

Ha sido hasta ahora una jornada fructífera para el Málaga CF pese a no haber jugado aún su partido liguero. Y es que la renta con el descenso no ha disminuido, ya que sus rivales en la zona baja no han conseguido sumar de tres en tres. Además, la distancia con los puestos europeos siguen también a la misma distancia que cuando arrancó la jornada ya que la Real Sociedad, rival hoy malaguista, es el que delimita la zona noble al ocupar la sexta posición.

Si el descenso está a nueve puntos, Europa sigue a ocho. Aunque el partido de hoy puede marcar el camino blanquiazul con respecto a la lucha europea. Si el Málaga gana se quedará a cinco puntos de la sexta plaza, pero si pierde se alejará hasta los diez puntos, ya que sería el Villarreal el que marcaría la franja con la zona europea con 31 puntos. Un arma de doble filo hoy en Martiricos.