Marcelo Romero: "Tras encajar el gol, el equipo se desordenó"

El entrenador del Málaga CF, Marcelo Romero, explicó que estuvo conforme con el primer tiempo de su Málaga ante la Real Sociedad y se lamentó que, "tras encajar el gol, el equipo se desordenó". "Tuvieron la posesión de balón en el primer tiempo, pero creamos ocasiones y peligro. Le dimos sentido al juego y a los contragolpes, pero tras encajar el gol, el equipo se desordenó, corrió mal. Pasa que al venir con derrotas hay nerviosismo en los jugadores, que se lo han dejado todo. Los jugadores han corrido y peleado y hay que seguir trabajando, y mucho", señaló el Gato tras su debut en La Rosaleda como primer entrenador del Málaga.

Respecto a algunos pitos que se oyeron en alguna fase del encuentro, el Gato dijo: "La gente puede pitar lo que crea. El equipo se ha volcado y lo ha intentado. Te llevas un gol en una falta que da en la barrera. La siguiente es fuera a favor nuestra, no era córner. No hay que buscar las pequeñas excusas, sino los errores y los fallos y corregirlos", dijo.



Se mostró muy preocupado por la lesión de su máximo goleador, Sandro. "Venimos de una temporada, desde el comienzo, con muchos lesionados. El médico ha de hacer una valoración. Esperemos mañana el informe. Todos estamos buscando el punto, cuál es, el de las lesiones, procurar que no pase. Sandro es un jugador de muchas arrancadas. Jugadores que juegan siempre al límite y si la lesión es grave perderemos a un futbolista que está en su mejor momento".

Respecto al debut de Peñaranda, explicó que la salida le pilló en frío: "Lógicamente, el aspecto físico se notó. Ha tenido que ingresar al campo sin calentamiento. Le ha costado entrar en el partido, tiene su adaptación de aquí a varios partidos, ha dado muestra de su calidad. Ha de seguir, como todos los chicos, mejorando y trabajando".

También habló sobre los refuerzos y pidió "experiencia" en la zaga. "Yo, la verdad, es que estoy contento con el trabajo de Míkel y Luis. Han hecho un buen partido. Han empezado este año y no hay que darle a ellos todas las responsabilidades, están en su año de debut. Tienen su proceso de aprendizaje, hay que apoyarles mucho. Luis ha hecho un gran partido y acabó acalambrado, entre los nervios y jugando en casa.

Creo que hace falta experiencia en la zona defensiva, la daba Weligton, y proteger a los niños, con gente más experta en la zona defensiva". Sobre eso, el Málaga tiene prácticamente fichado a Demichelis.