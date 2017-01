Peñaranda, debut agridulce: "Espero agarrar más confianza"

El venezolano Adalberto Peñaranda debutó en La Rosaleda con la camiseta del Málaga, aunque fue un estreno agridulce. No estuvo fino el futbolista, que acusó salir en frío, en el minuto 21, tras la lesión de Sandro. "La derrota ha sido muy dolorosa, hay que seguir trabajando. Hay un buen grupo". "La verdad es que entré frío, no calenté. Es mi primer partido y agarraré más confianza. No me sentí cómodo en el primer partido y espero agarrar más confianza en el futuro", explicó el futbolista.

El debutante se lamentó de la mala suerte, ya que el primer gol encajado por el Málaga CF fue por un rechace. "El tiro libre fue mala suerte, pero así es el fútbol", explicó. Sobre algunos pitos que se escucharon en Martiricos echó balones fuera. "Cuando uno está dentro no está pendiente del público, está concentrado. Vamos a remar y seguir trabajando y los resultados llegarán", deseó Peñaranda, que admitió que el Málaga "lleva una mala racha" pero se mostró optimista: "Iremos al Bernabéu a conseguir un buen resultado".