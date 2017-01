Sandro se marcha lesionado con un problema muscular

El Málaga no tuvo un buen día este lunes. El equipo perdió en el debut del Gato Romero por 0-2 contra la Real Sociedad tras un primer gol de infortunio al saque de una falta y un segundo tanto tras un córner que no era. El fútbol no ayudó en nada al Málaga que, además, vio cómo su futbolista más resolutivo, el "Pichichi" Sandro, se lesionó en el primer tiempo del encuentro y pidió inmediatamente el cambio. Era tan sólo el minuto 21 de partido. Sin duda, un revés en toda regla.

Sandro esprintó por un balón que iba hacia el área de la Real Sociedad y en plena lucha por el balón tuvo que frenarse en seco, se echó la mano al muslo y pidió el cambio en ese mismo instante. El canario abandonó el partido en el minuto 21 y fue sustituido por Peñaranda, en su debut como futbolista del Málaga CF.