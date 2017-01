Arnau: "Queremos traer dos fichajes más"

Francesc Arnau, director deportivo blanquiazul, ha asegurado durante la presentación de Demichelis que el Málaga aún busca, al menos, dos fichajes más, al mismo tiempo que negó que haya ofertas por algún jugador malaguista. "No me gusta mojarme en cuanto a las salidas, pero de momento no hay ninguna oferta. En cuanto a fichajes, no sé cuántos serán, necesitamos al menos 2 fichajes más, aunque no me gusta enseñar mis cartas".

En ese sentido, el fichaje de Demichelis no afecta en nada la planificación preparada para el mercado invernal. "El fichaje de Micho no desvía la hoja de ruta. Este mercado está siendo difícil, en cuanto a cantidad estamos cogidos por pinza, desde la dirección deportiva vamos a intentar mitigar esas carencias por las lesiones".

En cuanto al fichaje del central argentino, el catalán ha explicado los pormenores de su contratación y ha asegurado que es petición expresa del Gato Romero. "En verano consideramos mirar hacia otro lado, ahora tenemos una cantidad de lesionados importantes. Es una petición del míster, pensamos que nos va aportar mucho dentro y fuera del campo. Las condiciones son buenas, viene con el salario mínimo y eso también es de agradecer. Ha sido muy fácil todo en las negociaciones".

Por último, sobre la situación deportiva del equipo, Arnau ha querido ser cauto. "Hay que mirar la situación de manera objetiva, la dinámica la tenemos que cambiar, el partido del Madrid intentaremos hacer lo que podamos y dar la sorpresa. Todos estamos trabajando y aportando".