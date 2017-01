Demichelis: "Vuelvo al Málaga a aportar del día a la noche y de la noche al día"

El Málaga ha presentado en sociedad a su segundo fichaje invernal, Martín Demichelis, central argentino que por estos lares no necesita presentación tras su exitoso paso por el club en la "era galáctica" y que salió de Martiricos por la puerta de atrás y envuelto en la polémica tras denuncias por impagos y negarse a renovar para luego marcharse al Atlético de Madrid y ser traspasado al poco tiempo al Manchester City. Precisamente, "Micho" ha comenzado su intervención explicando su verdad sobre lo que pasó en el verano de 2013.

"Cuando me voy al Atlético de Madrid, Manuel Pellegrini consideró que necesitaba un central para el City, no era yo la primera opción y llegado al último tramo del mercado y viendo que no podía fichar a esa primera opción optó por mí. Mucho se habló que ese dinero debía haber llegado al Málaga y entiendo que así debía ser, es lo más doloroso. Al Málaga le hubiese venido muy bien ese dinero. Mi precio si hubiera renovado en el Málaga, en todo caso, no hubiese sido de 5 millones. Costé eso porque eran los últimos días de mercado. Martín Demichelis no costaba 5 millones con 33 años. Si hubiera renovado con el Málaga quizás hubiese salido por la deuda o por un precio más bajo", ha explicado el nuevo jugador del Málaga hasta el final de la presente temporada.

"Es doloroso decirlo pero no reclamaba la deuda que el club tenía con el plantel, hay momentos en que Hacienda obliga... Se me tildó de pesetero, pero en su día vine aquí a ganar la mitad del contrato que tenía en el Bayern. Sólo reclamé lo mío. Reclamaba el dinero que yo aporté para cotizar bien en España", ha proseguido.



En ese sentido, Demichelis entiende el malestar de la afición, con la que espera reconciliarse hablando sobre el campo. "Entiendo a la afición y aceptó el desafío. Mi obligación es hacerlo igual o mejor que mi primera etapa pese a las dudas y mi tiempo de inactividad. La gente quiere ganar siempre y si juego mal tendré mis silbidos y si juego bien habrá gente que aplauda".

Y se ha referido la opción que tuvo de volver a vestir la blanquiazul el pasado veranos. "A veces, como ahora, se alinean los planetas... En ese momento el Málaga buscaba otra cosa, yo me había hecho una pequeña cirugía y no estaba a pleno rendimiento para comenzar la pretemporada. Ahora decidí rescindir con el Espanyol pese no saber si iba a volver aquí, pero lo he conseguido y estoy muy feliz"

Además, considera un orgullo y una gran responsabilidad lucir el dorsal "3", en posesión durante tantos años de Weligton, capitán y mito del Málaga del siglo XXI. "Ayer durante la revisión y la firma lo que menos me preocupaba era el número, hoy cuando llegué y me preguntaron qué número quería llevar y me propusieron el 3 fue especial. Para mí supone un honor llevar el número de alguien que significa tanto aquí.Le pregunté a él, nos dimos un abrazo y fue emocionante".





Y estos son los intangibles que el argentino cree que podrá aportar en su nueva etapa. "La edad, la experiencia y el recorrido que tengo me hace tener la posibilidad de hablar con criterio desde atrás. Soy un apasionado de la táctica y vengo a aportar del día a la noche y de la noche al día. Llegué a una edad elevada aún en activo y eso demuestra un grado de profesionalidad alto, eso también quiero inculcárselo a los chicos".

En todo caso, el veterano defensa, no ha asegurado que esté listo para debutar el sábado en el Bernabéu. "El Gato me ha dado La bienvenida, tuvimos una bonita conversación, pero hay que ser honestos con la realidad y hay que ir día día..."

Y ha confesado que solo contemplaba dos clubes para finalizar su carrera. "Había dos clubes... River o Málaga. No hay presión, estoy feliz. Amo este deporte y a mayor edad más lo disfruto. Bienvenida sea la responsabilidad. No quiero hablar de lo que pueda hacer en tres días, prefiero hablar día a día".

Demichelis, por su parte, ha indicado que su anterior etapa le dejó huella y asegura que espera vivir aquí cuando se retire. "Fueron dos años y medio inolvidables. Fue un grupo maravilloso y uña experiencia increíble. En cierta forma todos nos quedamos muy identificamos con el Málaga, pese a que se vive muy bien siempre prima lo deportivo, aunque en un futuro vaya a vivir aquí".