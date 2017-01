Romero: "Al Bernabéu no se puede salir con miedo"

Marcelo Romero, entrenador del Málaga CF, se ha mostrado muy ambicioso ante su primer partido grande como jefe del banquillo malaguista, y ha asegurado que su equipo va a salir a ganar contra el Real Madrid en el Bernabéu y sin miedo. Sobre el complicado choque ante el conjunto madridista, el uruguayo se mostró ambicioso y solo piensa en lograr el triunfo. "Hay que salir a ganar, no se puede salir con el miedo y temor a jugar contra un grande. Hay que plantarle cara y tener la tranquilidad de jugar en un ambiente tan bonito como es el Bernabéu. Los jugadores tienen que salir a disfrutar y a vivir ese partido como una final", ha comentado en rueda de prensa.

En ese sentido, también ha avisado de los peligros del conjunto blanco, líder de Primera y que acumula dos derrotas consecutivas entre Liga y Copa. "Esa dinámica positiva que traían se rompió contra el Sevilla y todavía no han tenido tiempo de recuperarse. Ante nosotros tienen que hacer su buen fútbol y salir a ganar para demostrar que siguen estando bien. Llevan dos derrotas y ya se habla de crisis. Tenemos que ir a hacer nuestro partido y traernos un resultado positivo para casa. Hay que tener cuidado con sus centros al área y con los uno contra uno".

Y ha aplaudido la presencia de Keko, ya recuperado, y Demichelis, en la lista de convocados. "Aún no tenemos decidido el once pero tanto Keko como Demichelis tienen opciones de jugar. Keko tiene una gran alegría y tiene muchas ganas de aportar".

Por último, el Gato ha valorado los refuerzos en defensa, Demichelis y Luis Hernández. "Martín tiene esa veteranía y experiencia que necesitamos. Tácticamente no hay que decirle nada y va a ser una pieza fundamental para los jóvenes. De Luis Hernández no quiero hablar hasta que no esté con nosotros en el vestuario", finalizó el uruguayo.