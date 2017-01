Demichelis redebuta: "Estoy sumamente feliz, éste es el camino"

Martín Demichelis ha vuelto a ponerse la camiseta del Málaga CF. El argentino comenzó el partido ante el Real Madrid en el banquillo de suplentes y tuvo más de 20 minutos en la segunda parte. Tiempo en el que estuvo a buen nivel, no desentonó y eso es algo que deja al defensa "sumamente feliz".

"Hay que reconocer que el equipo hizo un gran partido ante un grandísimo equipo, en un campo súper difícil, ante un Madrid tocado, al que le urgía ganar a este Málaga. El equipo le supo jugar de igual a igual. Hasta el 0-0 se le incomó muchísimo, llegamos y el estadio lo percibió. Nunca te vas satisfecho por perder, pero deja tranquilidad esta forma de perder para seguir trabajando sobre lo que se hizo mal", explicó.

"El camino para seguir es éste, así vas a conseguir mejores resultados. Por lo poco que conozco al equipo me deja esto muy tranquilo por lo que pueda llegar", señaló Demichelis, que vio bien plantado al equipo.



Respecto al gol en fuera de juego de Ramos, Demichelis no se atrevió a hablar sobre la jugada porque dijo que le pilló "en el banquillo", aunque sí escuhó "algo en el vestuario. "Desde la posición que estaba no lo vi, estaba e el banco de suplentes. Sí escuché en el vestuario algo, cuando lo vea y lo revise lo diré. A veces los árbitros se equivocan y tratamos de hacer una línea para facilitar al linier", explicó.

Sobre su debut, Demichelis se mostró muy feliz. "Es difícil salir desde el banco y sin entrar en calor, con cuatro o cinco minutos, con este rival. El partido estaba abierto, eléctrico y de ida a vuelta. Yo estoy sumamente feliz y puedo aydar al equipo".