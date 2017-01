Marcelo "Gato" Romero explicó tras perder 2-1 en el Bernabéu ante el Real Madrid que se marcha "tranquilo" por el trabajo hecho y se lamentó de perder "una oportunidad" de que el Málaga se llevara "un puntito para casa". "Estamos tranquilos por el trabajo, hemos jugado ante un rival de la zona alta. Hemos jugado contra el primero de la Liga, y dando ejemplo de fútbol, de buen toque, de llegada. Pudimos haber empatado y pudimos empezar ganando. La imagen que ha dado el equipo es ascendente", explicó el entrenador del Málaga CF.

"El equipo estaba bien, plantamos cara en la zona media, para no correr tanto y estar cerca de la portería rivadDentro del campo, el partido estuvo bastante igualado ,hemos jugado al fútbol y defendido bien. Hemos tenido la oportunidad de llevarnos un puntito para casa", relató Romero.

El "Gato" explicó que se había trabajado cómo parar las jugadas a balón parado del Madrid, pero que no se pudo hacer nada para frenar a Sergio Ramos en los dos goles del sevillano. "A Sergio sabes que va a ir ahí, bien golpeado el balón, y él tiene la contundencia que te da puntos. Lo de Sergio es normal. Todos los equipos saben que el balón le va a ir a Sergio e intentas ponerle un hombre a la marca y otro a la zona. Pero las virtudes de los jugadores son imposibles de frenar. Sabes lo que hay que hacer para defender sobre el papel, pero dentro del campo es diferente".

Respecto al segundo gol de Ramos, en posición de fuera de juego, Romero no quiso entrar al trapo y eludió la polémica. "No he podido ver la jugada. Por ahí, si te vas con 1-0 al descanso, las posibilidades son diferentes. Pero eso no cambia nada. Estoy tranquilo con el trabajo hecho. Han salido con buena dinámica tras el descanso, no nos metimos atrás y espero que el equipo siga en ese camino", dijo el uruguayo.

"Derrotas dulces no hay. Lo más importante es ganar. Es igual que sea el Celta o la Real. El equipo ha de salir a ganar. Los equipos en estos partidos se hacen grandes, el equipo salió convencido de poder ganar. Tanto en juego como en tranquildiad a la hora de jugar, es de los mejores partidos desde que llegué a Málaga", prosiguió Romero.

Acabó el entrenador explicando que éste no es un partido diferente a los demás y que espera más del próximo encuentro ante el Osasuna. "Llevo tres partidos al frente. La semana que viene, si continuamos con esta dinámica, hay posibilidades de puntuar fuera. Espero que se continúe por el mismo camino. Al final, el resultado es el que manda para los entrenadores", finalizó.