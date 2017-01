Máxima presión arbitral en El Sadar

Málaga CF y Osasuna protagonizan el viernes un duelo de víctimas arbitrales, aunque bien es cierto que el conjunto rojillo ha elevado su protesta a la máxima potencia. Aún colea en el ambiente los arbitrajes que recibió el equipo navarro el domingo con el Sevilla y el sábado el conjunto malaguista contra el Real Madrid. Situaciones que han costado puntos claros y que tendrá el viernes en el duelo que mide a ambos en El Sadar (20.45 horas) el foco intenso hacia los arbitrajes.

Osasuna aún reclama la actuación de Estrada Fernández, donde acciones puntuales y reseñables perjudicaron a los rojillos. De hecho, el equipo navarro emitió un comunicado mostrando su indignación por el trato arbitral y anunciando que elevarían la queja a las estancias pertinentes.

El Málaga CF también llora por el arbitraje sufrido por Gil Manzano en el Bernabéu. Los blanquiazules reclaman una falta de Ramos en el primer gol, un claro fuera de juego en el segundo y una expulsión del zaguero y de Casimiro. Además, contra la Real Sociedad también sufrió algunas actuaciones reprochables, sobre todo en el gol de Juanmi, en fuera de juego.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló ayer de los arbitrajes y las quejas que se están recibiendo al respecto. «Este año es igual que siempre, la gente está más susceptible por la presión de la clasificación, pero estas críticas no dañan la imagen de LaLiga. Me preocupa que haya en exceso y se debe corregir. Osasuna ha hecho lo que otros muchos, pero no hay que sacar las cosas de quicio y hacer un incendio de donde no lo hay», subrayó Tebas tras acudir a la entrega de los Premios Nacionales del Deporte.

De una forma o de otra, los focos apuntarán al próximo colegiado en El Sadar. Y el vasco De Burgos Bengoetxea volverá a cruzarse en el camino del Málaga CF. El colegiado ha pitado en cuatro ocasiones al conjunto blanquiazul, con un resultado de dos victorias, un empate y una derrota. Esta temporada, sin embargo, aún colea su arbitraje en el Camp Nou, donde expulsó a Llorente y a Juankar, sufriendo cada uno de ellos dos partidos de sanción.

Osasuna, por su parte, no sabe lo que es ganar con el colegiado vasco, aunque no ha pitado nunca en el campo rojillo. Los dos partidos que ha dirigido al equipo navarro se han saldado con un empate (temporada 2014-15 en Segunda División) y esta campaña, contra el Sporting, en El Molinón, derrota por 3-1.