Camacho: "Este verano pensaba que estaba fuera del Málaga CF"

Ignacio Camacho estuvo a un tris de marcharse del Málaga. La noticia no es nueva y es de sobra conocida, cuando el West Bromwich Albion ofreció a finales de agosto una importante suma por cerrar su traspaso. Sin embargo, las negociaciones se rompieron y el jugador se quedó en Málaga para satisfacción del malaguismo. Camacho explicó ayer en los micrófonos de La Jugada de Canal Sur Radio Málaga sus impresiones. «Este verano yo pensaba que estaba fuera del club, pero no llegaron a un acuerdo, se enfrió y en cuestión de horas la operación se cerró para no traspasarme», aseguró el jugador.

«He escuchado, no voy a dar nombres, que con mi venta se iban a firmar jugadores y que como yo no me he ido€ Y por otro lado también he oído que cómo me iba a ir, que costaba muy poco€ Esa era una decisión del club. Yo lo que puedo hacer es mi trabajo», dijo.

Otra de las cuestiones que abordó el capitán blanquiazul es la de su renovación, que sigue estancada. «Yo sigo cobrando lo que tenía. Obligación de renegociar un nuevo contrato no había. Me gustaría que se reconociese mi trabajo. El fútbol son momentos, no sabes lo que puede venir mañana: una lesión, un entrenador que no te ponga€ Este verano vino una oferta de una cantidad importante y me gustaría que se me reconociera».

El maño también quiso apagar esas voces críticas que aseguran que está a un nivel inferior al año pasado. «Físicamente me encuentro fenomenal. Siempre se puede dar más de sí. A mí lo que me molesta es que me digan que físicamente no estoy bien, lesiones que son mentira, o estados físicos o mentales», dijo.