Luis Hernández: "He firmado un contrato largo, pero llego al Málaga para sumar desde ya"

El Málaga CF ha presentado este mediodía al defensa Luis Hernández, tercer fichaje invernal del conjunto blanquiazul y que firma con la entidad de Martiricos hasta 2020. El madrileño, que llega procedente del Leicester mediante un traspaso por el que el Málaga deberá abonar cerca de 2 millones de euros, está listo para debutar el viernes en El Sadar si llega el transfer a tiempo. Viene con mucha ilusión y ganas de ayudar atrás a un equipo que está sufriendo en defensa durante toda la temporada.

"Sí, estoy listo para jugar si el entrenador así lo decide, vengo a sumar y aportar para ganar y lograr los objetivos", ha asegurado Luis Hernández durante su presentación, en la que también ha estado presente el jeque Al-Thani junto a Francesc Arnau.

Así, el defensa ha querido agradecer la predisposición del club para acometer su fichaje. "Quería dar las gracias al Málaga por el esfuerzo, no ha sido sencillo, el club ha mostrado mucha confianza. Darle gracias a Arnau que ha estado al pie del cañón desde el primer día".

En cuanto a las dificultades de la negociación, Luis Hernández ha asegura que lo importante es que ya es jugador del Málaga. "No he estado muy encima de la negociación, ha sido largo, llevo aquí un tiempo pero lo importante es que ya he podido entrenar con el grupo y estoy muy feliz".

En el Málaga coincide con Jony, un jugador con el que le une una buena amistad tras sus paso por el Sporting de Gijón. "Con Jony compartí muchos años en Gijón, pero no sólo él, aquí el grupo es magnífico, joven y con ambición, intentaré sumar para el equipo".

Además, el madrileño tiene claro cuál es el proyecto del Málaga. "Sé dónde estoy y sé dónde vengo, sé la responsabilidad que tengo, es un contrto largo pero vengo a sumar desde el principio, vivo el presente y el presente pasa por el viernes contra el Osasuna".

En cuanto a su posición, el defensa ha aclarado que pese a poder jugar como lateral, se siente más cómodo en el eje de la zaga. "Soy central, he jugado de lateral pero mi posicipn es central, es donde me siento más cómodo".







Lleva ya dos entrenamientos con el Málaga y su nuevo entrenador, el Gato Romero, ya le ha dado las primeras nociones tácticas. "Me ha dado la bienvenida, hemos estado hablando de aspectos tácticos, así es más sencilla la adaptación y espero poder devolver la confianza del míster".

Por otro lado, el jugador se ha referido a su experiencia en el Leicester inglés, la que califica como buena. "Ha sido una experiencia buena, he jugado una competición bonita, diferente. También he podido jugar la Champions, pero no he tenido la continuidad que deseaba. Arnau me llamó y me gustó la idea de venir, espero estar muchos años aquí".







Sobre la situación deportiva del Málaga, Luis Hernández no se ha mostrado muy preocupado. "Este año hay un corte mayor con el descenso, pero la Liga es larga, no creo q estos tres equipos estén muertos (Sporting, Granada y Osasuna). Nosotros no tenemos que volvernos locos y mantener la calma, aunque debemos empezar a sumar de tres en tres".

Y guarda un gran recuerdo de sus visitas a Málaga como rival y de la época de la Champions como espectador. "Es un gran club, un club histórico, me viene a la mente los años de competición europea, ojalá podamos repetir eso. El Málaga lleva una línea ascendente".

Por último, Luis Hernández ya estuvo cerca de firmar la pasada temporada con el Málaga, pero decidió aceptar la oferta del Leicester. "Son dos situaciones distintas, lo importante es que hoy estoy aquí, hemos hecho un esfuerzo importante, hemos firmado un contrato largo y espero dar alegrías a la afición", ha finalizado.