El Málaga activará la opción Tomás Pina solo si falla N'Diaye

El centrocampista manchego no está gozando de minutos en Bélgica - El club, tras reforzar la defensa y la delantera, no se obsesiona con la contratación del mediocentro

El Málaga CF apura los plazos para firmar un centrocampista defensivo en estos últimos días del mercado invernal. Alfred N´Diaye seguía siendo la primera opción a última hora de ayer para reforzar esa parcela del campo, pero en las oficinas de La Rosaleda no van a esperar eternamente al jugador de origen senegalés y ya contemplan otras opciones interesantes que ofrece el mercado.

En ese sentido, el nombre del centrocampista español Tomás Pina ha saltado a la palestra como una alternativa seria si N´Diaye falla. El manchego, con una gran trayectoria en Primera División, no está gozando de minutos en el Brujas belga y Arnau lo tiene en su agenda, aunque el entorno de Pina niega cualquier contacto con el Málaga por el momento.

Así, si finalmente la opción N´Diaye no prospera, el exjugador del Villarreal podría pasar a ser la prioridad para que recale en el club de Martiricos en calidad de cedido.

Lo cierto es que el Málaga sigue esperando a que N´Diaye deshoje la margarita. El jugador de origen africano no está dispuesto a perder un céntimo de su contrato, firmado este verano con el Villarreal, y pretende esperar hasta última hora por si surge una propuesta más suculenta que la del Málaga.

No obstante, N´Diaye parece ya tener claro que su futuro está lejos del club amarillo, que está poniendo facilidades para que salga en el mercado invernal. El portentoso centrocampista, ex del Betis, aún espera alguna propuesta de la Liga China o de Francia, por lo que está dilatando su decisión.

Mientras, en el seno del club consideran que ya se han cubierto las principales necesidades ­- dos defensas y un delantero- y no están dispuestos a volverse locos por un centrocampista. Es cierto que la parcela ancha del Málaga está cogida por pinzas por la grave lesión de Kuzmanovic, pero si las opciones que maneja para cubrir esa baja no prosperan, el Málaga no va a traer cualquier cosa a cualquier precio.

En ese sentido, fuentes del club aseguran que tras los fichajes de Peñaranda, Martín Demichelis y Luis Hernández, la llegada de un mediocentro podría dilatarse hasta las últimas horas del mercado. El plazo para fichar en invierno se cierra el próximo martes y se prevén horas frenéticas en las oficinas del club.