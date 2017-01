Osasuna - Málaga CF: El 'Gato' busca sus primeros puntos ante el farolillo rojo

El Málaga CF abre hoy la segunda vuelta de la Liga Santander con su visita al Osasuna, colista de la competición y que necesita sumar de tres en tres si no quiere firmar su descenso a Segunda División antes de que finalice el invierno. El conjunto del Gato Romero, por su parte, llega a tierras navarras con la firme intención de acabar con su racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, celebrar el primer triunfo de la «era Romero» y dejar en coma profundo a un rival al que, de ganar, distanciaría en 15 puntos.

Porque el duelo de esta noche en El Sadar es un duelo de necesitados. El Osasuna debe ganar si quiere reengancharse al tren de la salvación, mientras que el Málaga debe hacer lo propio si no quiere ver cada vez más cerca el vagón de cola. Lo cierto es que los dos, pese a que vienen de perder sus respectivos duelos la jornada pasada, llegan al encuentro con la moral revitalizada. Osasuna y Málaga dieron buena imagen ante Sevilla y Real Madrid, respectivamente, y a eso se agarran ambos equipos para confiar en un resultado positivo esta noche en un partido que será a cara de perro.

En lo que respecta al Málaga, el Gato tiene que empezar a plasmar con resultados el gran trabajo que realiza en los entrenamientos a diario. Para ello, el preparador uruguayo se lleva a Osasuna a 20 hombres, con los tres refuerzos invernales del club en liza. Peñaranda, Demichelis y Luis Hernández, que podrá debutar al llegar su transfer a tiempo, forman parte de una expedición a la que se ha sumado también el delantero Charles, lesionado durante meses por una lesión de rodilla y que regresa en el mejor momento para cubrir la importante baja de Sandro.

Mucha atención deberá tener el Málaga a las jugadas a balón parado y a la envergadura del conjunto rojillo. El equipo blanquiazul ha encajado sus últimos cinco goles en jugada de estrategia, un arte que históricamente siempre se le ha dado bien al Osasuna y que tratará de explotar esta noche ante la meta de Kameni.

Por su parte, el Osasuna pierde a Fausto Tienza por acumulación de tarjetas amarillas, ausencia que se une a la de los lesionados Didier Digard, Miguel Flaño, Javier Flaño y Nauzet Pérez, mientras que es alta el defensa David García tras cumplir un partido de sanción.

El entrenador osasunista -el tecero en lo que va ya de temporada-, Petar Vasiljevic, no ha ofrecido pistas sobre el once inicial que alineará ante el Málaga y además no facilitará la lista de convocados hasta un último entrenamiento, hoy en Tajonar.