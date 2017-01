José Rodríguez cierra la plantilla

El jugador, motivado: "Muy ilusionado con lo que viene", dijo

José Rodríguez Martínez (Villajoyosa, Alicante, 16 de diciembre de 1994) ya cuenta los minutos para ser blanquiazul. El mediocentro alicantino, que llegó el domingo por la noche desde tierras alemanas para pasar ayer por la mañana el pertinente reconocimiento médico en la Clínica Rincón de los bajos de La Rosaleda, tendrá que esperar a que hoy se oficialice su fichaje de una vez por todas. Un extremo que se demoró en la jornada de ayer por pequeños detalles burocráticos, pero que quedarán solventados durante la mañana de este martes. Es más, se espera que incluso el jugador pueda ejercitarse hoy con sus nuevos compañeros y a las órdenes de Marcelo Romero, en su puesta a punto para comenzar a sumar desde el primer minuto.

José Rodríguez llega en calidad de cedido por el Mainz 05 alemán, su club de origen que lo firmó al inicio de temporada hasta el año 2020. Sin embargo, el centrocampista de 22 años no ha podido encontrar en la Bundesliga su mejor fútbol y ahora, de regreso a la Liga española, espera confirmar la progresión que apuntaba cuando despuntaba en las categorías inferiores del Real Madrid.

Queda por ver que Rodríguez cuente con una opción de compra en la cesión, aunque el conjunto teutón pagó el pasado verano 2,5 millones de euros por su fichaje del Galatasaray. Una cifra, por lo tanto, que no parece que vaya a ser muy inferior.

La llegada del jugador alicantino cierra una plantilla que ha sufrido hasta cuatro incorporaciones en lo que va de mercado invernal. Tras Peñaranda, Demichelis y Luis Hernández, José Rodríguez llega para fortalecer las tres líneas de campo del conjunto blanquiazul (delantera, defensa y centro del campo).

En cualquier caso, Rodríguez no tiene un rol específico de jugador defensivo, por lo que sus prestaciones son también enfocadas a la creación de juego y a ser un jugador que pueda organizar la salida de balón malaguista. Un centrocampista que no se asemeja a Alfred N´Diaye, por el que el club luchó e intentó su cesión desde el Villarreal, pero que finalmente no ha cristalizado la operación ya que el francosenegalés no ha querido recalar en Martiricos. Ambos clubes ya tenían acordada la cesión del portentoso mediocentro -con más carácter defensivo que José Rodríguez- pero finalmente y tras la pasividad del africano, el club ha decidido lanzarse a por el exjugador del Deportivo de La Coruña y salido de la cantera del Real Madrid.



Sin más llegadas

En ese sentido, no se esperan más llegadas en el último día de mercado, aunque ese extremo en el Málaga CF no se puede confirmar al cien por cien. Ayer salió a la palestra un nombre exótico que ha sido vinculado en las últimas horas al club blanquiazul. El tunecino internacional Mohamed Amine Ben Amor ha sido ofrecido al Málaga, según apuntó beIN Sports en África. Sin embargo, su contratación no parece ser contemplada en el conjunto malaguista. Un mercado que llega a su fin con José Rodríguez como colofón.