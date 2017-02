José Rodríguez: "Quiero estar donde me quieran, y aquí me quieren"

José Rodríguez llega con ganas. El centrocampista alicantino fue ayer presentado en sociedad en el estadio de La Rosaleda como nuevo jugador del Málaga CF y mostró sus ganas de jugar desde el primer minuto. El mediocentro agradeció la apuesta blanquiazul por su regreso a la Liga española. Y además, ya cuenta con el tránsfer internacional para poder estrenarse este sábado si Marcelo Romero lo considera oportuno.

En primer lugar, el joven jugador (22 años) quiso agradecer al club su fichaje -cesión del Mainz 05 hasta fina de temporada con opción de compra de 3,5 millones-. «Quería darle las gracias a Arnau, al jeque y a la directiva por la confianza. También a las tres leyendas del club que han venido a acompañarme y a mis compañeros por la acogida», dijo.

Para José Rodríguez, volver a España no es una reivindicación como tal. «Lo estaba hablando con Arnau, creo que me ha venido bien estar en Alemania porque dentro de lo mal que lo he pasado, he aprendido. Quería venir a España porque sé que me van a salir las cosas bien aquí».

El mediocentro mostró su felicidad por ser malaguista. «Estoy muy feliz. Siempre quería venir aquí y se ha dado la oportunidad este año. Quiero comenzar a jugar ya porque también lo necesito. Jugar en un club de España para mí es muy importante. El Málaga me hace mucha ilusión», asegura.

Rodríguez ya ha conversado con el técnico y ha mostrado su satisfacción. «Estuve hablando con él ayer -por el martes- y me encantó. Me ha transmitido mucha ilusión y me dijo que me quería. El Málaga y el entrenador me quieren, quiero estar donde me quieran», dijo, a la vez que explicó sus sensaciones tras completar su primer entrenamiento. «Conocía a Diego Llorente del Castilla. Es el único con el que he podido coincidir y jugar con él».





¿Qué puede aportar José Rodríguez y desde cuándo al Málaga? «Es decisión del mister, yo por mí jugaba mañana mismo. Me gusta tener el balón. La Bundesliga es más física. Suelo correr mucho en los partidos. Vengo al equipo idóneo porque somos gente joven y nos gusta tener el balón». Además, explicó su rol. «Creo que esta temporada en mi antiguo club no me fue bien. Vengo a trabajar, me podrá salir mejor o peor, pero que nadie lo dude que lo voy a dar todo por el equipo».

El alicantino también fue cuestionado por su paso por el Real Madrid. «Es un recuerdo muy bonito jugar tan joven en el Madrid, me vino bien. Pero es verdad que ya tienes una etiqueta siendo tan joven. Pero ahora estoy muy ilusionado y seguro que las cosas van a salir muy bien», finalizó.