Arnau habla de la renovación de Camacho, la no salida de Sandro y del futuro de En-Nesyri

Francesc Arnau ha abordado otros temas de actualidad y que atañen al malaguismo

Francesc Arnau no sólo ha hablado del mercado invernal y de las llegadas, también ha hecho referencia en su comparecencia ante los medios de comunicación a otros temas de actualidad que interesan al malaguismo. El ejecutivo ha sido cuestionado por la renovación de Camacho, por si había ofertas por Sandro para salir en este mercado y por el futuro de En-Nesyri, que parece relegado a ser el quinto delantero de la plantilla.

Sobre Camacho, Arnau ha aclarado que la intención del club es la de renovarlo "Hemos estado hablado durante estos meses. Vamos a seguir hablando de ello. Vamos a intentar renovar a Camacho", ha comentado.

El director deportivo también fue abordado sobre la hipotética salida de Sandro, uno de los jugadores con más mercado del equipo "No hubo mucho movimiento. Muchos rumores de Sandro pero nada oficial. Ha habido muy poco movimiento. No ha habido oferta. Nada oficial sobre un papel que llegara al club. Muy poco movimientos de salida o de traspaso", dijo, aunque continuó. "Siempre hay rumores. Sandro sabemos el nivel que ha dado en la primera vuelta y llama la atención de muchas equipos, pero el compromiso de Sandro siempre ha sido bueno para cerrar cualquier canto de sirena. Siempre me ha transmitido su felicidad de estar aquí. Ojalá que se recupere pronto. Hay situaciones que se manejan y a veces se dan y a veces no se dan. A veces podemos hacerlo y a veces no", ha comentado.

Por último, ha abordado la situación de En-Nesyri, que se une tras caer eliminado en la Copa África a Sandro, Peñaranda, Charles y Michael Santos por la lucha por la titularidad. "Se quedará con el papel que sea capaz de ganarse. El míster decidirá. Está a disposición del míster y deberá ganarse el puesto", ha argumentado Francesc Arnau.