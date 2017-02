Arnau: "Ahora veremos el verdadero potencial de la plantilla"

31 días frenéticos han dado para mucho. Y Francesc Arnau, director deportivo del Málaga CF, no quiso dejar escapar la oportunidad de explicar algunos de los movimientos del club en enero y también para abordar diferentes temas de actualidad del conjunto blanquiazul que atañen a su parcela. El ejecutivo se mostró contento y satisfecho en una rueda de prensa que duró en torno a media hora ayer en las dependencias de La Rosaleda. Regateó las preguntas complicadas y rompió una lanza a favor de la plantilla y de los nuevos fichajes, de los que espera un buen rendimiento en los próximos meses.



Valoración general

"El entrenador puede contar cada domingo con un equipo competitivo"

En primer lugar, el director deportivo hizo una valoración general. «Llevo dos mercados invernales y los dos atípicos. Este año empezó con la dimisión de Juande que fue una sorpresa para todos. No hubo manera de reconducirlo. Se portó como un caballero con el tema contractual. Después llegó la decisión de que Marcelo Romero fuera el técnico. Tuvimos que prepararlo e informarle de las posibles incorporaciones que podíamos hacer. Trabajamos en consenso y decidimos que viniera Peñaranda, que lo teníamos avanzado. Agradezco la predisposición de Weligton para poder hacer este movimiento. Después vino Demichelis, fue más sencillo porque había rescindido con el Espanyol. Lo de Luis Hernández nos llevó más tiempo. Él apretó mucho para salir de allí. No nos planteábamos una cesión. Llegamos a un acuerdo con el Leicester con unas negociaciones de 15-20 días muy duras. Y al final José Rodríguez. Más aún condicionado por la baja de Recio. Quedan tres meses y medio de competición y cualquier baja que pase del mes de competición ya es larga. Hemos dotado al entrenador para que pueda contar cada domingo con un equipo competitivo».





Fichar un mediocentro

"Era una posición que teníamos que reforzar"

«El mercado invernal es complicado. Es atípico. No te deja trabajar con tiempo. Los fichajes son los que no están jugando en sus equipos, que tengan una situación especial. Se valoran posibilidades y a partir de ahí vas trabajando. Creo que era una posición que teníamos que reforzar y lo hemos hecho con José. Con la baja de Recio nos debilitamos. Pero ahora el míster tiene dónde elegir».

¿Fichar a N´Diaye o Pina? «No me gusta comentar demasiado las opciones. Me muevo en una lista y vas viendo. Hablar de los que no están y de las situaciones que hemos vivido no tiene sentido. Los que están son los que quieren estar. Los apoyo a todos».



El mercado

"Me siento muy satisfecho con el fichaje de Luis Hernández"

? «Pienso que hemos hecho las operaciones que queríamos. Por la complejidad el tema de Luis ha sido largo y duro. En ese tema me siento muy satisfecho. Con lo que tenemos hay garantías para lo que nos queda. Ha influido las bajas que tenemos ya. Tenemos las bajas de Weli y Kuzmanovic. Tienes que valorarlo. Es una parte del calendario que tenemos que tener todos los argumentos posibles para poder afrontarlo. Estoy satisfecho con lo que hemos traído».

«Ésta es la plantilla que tenemos y la que tiene que rendir hasta el final de temporada. Estoy satisfecho con lo que tenemos, no me gusta comparar. Ha sido una temporada complicada por las lesiones donde hemos tenido que planificar dentro de la planificación. Satisfecho por el mercado por cómo lo hemos hecho».



La defensa

"La competencia atrás va a ser enorme ahora"

«La parte de centrales la hemos reforzado. Hemos tenido la alegría de dos jugadores como Luis y Mikel, que no habían jugado aún en Primera y lo han hecho muy bien. La competencia la marcan ahora todos. Mientras más nivel haya mejor para el equipo. En el caso de la defensa la competencia va a ser enorme».

Lesiones

"Ahora tenemos que cambiar la dinámica que tenemos"

«No quiero que sirva de excusa las lesiones. Eso ha provocado cosas buenas. Han dado un buen nivel, un gran rendimiento. Ahora que vamos recuperando vamos a ver el rendimiento de la plantilla. Ahora tenemos que cambiar la dinámica que tenemos y revertir la situación. Veremos el verdadero potencial de la plantilla».



Peñaranda

"Deberá competir como todos los que han llegado"

«El jugador está aquí y al final está en la plantilla. El entrenador decide. Todos los que hemos firmado no vienen de jugar en sus equipos. Él deberá competir como todos los jugadores que están ahora aquí. Ahora mismo arriba hay mucha gente. Hay mucha competencia. El míster deberá decidir».



Otras opciones

Arnau asegura que no se quedó ninguna operación en el tintero

«Lo que tenemos es lo que ha llegado. Estoy satisfecho. Son gente que conoce la Liga y la adaptación tiene que ser muy corta, casi nula».



Refuerzos del filial

"El filial tiene primero que promocionar a jugadores"

«Ha habido cuatro bajas que nos han hecho reaccionar. Está equilibrado. Tiene dos objetivos, el primero es promocionar jugadores al primer equipo y luego el objetivo deportivo. Subir de Tercera a Segunda B se decide por pequeños detalles».



Juvenil

"No nos está resultando fácil buscar un técnico"

El ejecutivo aclaró que, aunque el equipo juvenil no tiene entrenador desde que Pellicer subió al primer equipo, siguen trabajando en ello. «Se ha buscado. Tenemos el inconveniente del tema federativo. Encontrar un entrenador para el juvenil es complicado porque hay limitaciones que no nos permiten fichar a un técnico. Se están valorando todas las opciones».