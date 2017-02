Romero: "El equipo está jugando excelente y nos faltan los goles"

Marcelo Romero habló hoy de un Málaga "completo" que, a pesar de estar peleado con el gol, firmó un partido maravilloso ante el Espanyol, aunque el equipo volvió a perder (0-1) ante el Espanyol y él no conoce todavía lo que es ganar desde que dirige al equipo blanquiazul. Para Romero, el fútbol no está siendo justo y su Málaga "mereció el empate" gracias a su despliegue. "El equipo ha hecho un partido muy completo, hemos tenido varias oportunidades en la primera parte, de donde el balón salió dentro de la portería. El trabajo se nota dentro del campo, apostamos por el fútbol, hemos hecho muchísimas oportunidades y ellos llegaron una y la metieron. Hay que tener una cuota de suerte, para llevarte al menos un punto, estoy muy contento por el equipo. Más no se le puede pedir. El equipo está jugando excelente y nos faltan los goles", resumió.

Respecto a la jugada del 0-1, un lanzamiento lejano de Piatti, el entrenador explicó: "El gol fue una jugada aislada, un golpeo de lejos. Me ha gustado ver La Rosaleda apoyando, ellos (los aficionados) han sido los que han provocado que el equipo no bajara nunca los brazos, se agradece mucho. Los jugadores se han dejado todo, nos faltó ese puntito de suerte. La chilena de Charles la cantamos gol, también hubo una de Santos".

E insistió en su discurso, lleno de positividad, a pesar de la mala racha. "El equipo está compitiendo y está haciéndolo a un muy alto nivel, estamos llegando, creando ocasiones. Tenemos esa situación de llegar, pero en Vigo nos remataron tres veces, la Real nos hizo dos disparos y el Espanyol uno? Nosotros insistimos en jugar en el campo contrario, el equipo lo ha intentado por todas las maneras".

Se le cuestionó por esa primera victoria que sigue sin llegar con él como técnico del Málaga CF. "Como entrenador siempre buscamos ganar, la primera victoria. Pero digo siempre lo mismo, cuando más peor se ve la situación más grande se hace uno, no me tiembla el pulso, no me pone nervioso la situación. Ahí está el trabajo y falta el gol. Nuestro equipo tiene el peso".

Respecto a los problemas para marcar, el Gato pidió tranquilidad. "Hay que seguir trabajando en busca de ese gol durante la semana. Tenemos a gente que hace gol, como Charles, Santos, Peñaranda o Sandro. Cuando no tienes esa suerte hay que darles la tranquilidad para seguir trabajando. Lo intentamos en todo momento. La derrota duele, y más de la forma en la que se ha dado. En todo momento hubo control de partido. Se trató de llegar por banda y centrar. Hubo muchos remates y córners. Lo dimos todos al menos por el empate, que hubiese sido lo justo, pero lo que vale son los goles. Ahora tenemos otra final (el domingo en Villarrreal) e iremos a ganar".



Sánchez Flores, muy satisfecho

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, celebró el triunfo y los 32 puntos que su equipo tiene ya en el casillero. "Tenemos 32 puntos y lo más importante es que nos asentamos, los jugadores tienen disponibilidad, tenemos un grupo lleno de chicos excelentes. Lo mejor es que el equipo se va con la puerta a cero de aquí y eso es muy importante. No es un triunfo de inercia, sino que hemos metido la pierna", explicó el entrenador.

Sánchez Flores comentó que "trabajar es también defender". "Ellos son muy buenos metiendo balones, tienen gran calidad y llevan mucho peligro. Ha sido un partido de imprecisiones en el centro del campo, pero nuestro equipo se reorganiza muy rápido cuando pierde el balón. El Málaga en la segunda parte nos quitó todo el impulso y es cierto que pusimos en riesgo el resultado porque nos vimos obligados a defender muy atrás. Es bueno ganar también este tipo de partidos", se despidió Sánchez Flores.