El Málaga se mantiene a 9 puntos del descenso

Ver para creer, pese a la mala racha del conjunto blanquiazul en Liga, donde acumula siete jornadas sin ganar y cinco desde que el Gato Romero tomó las riendas del equipo, sigue manteniendo una renta de 9 puntos con el descenso durante una jornada más. Y es que, la derrota del Sporting de Gijón en casa ante el Alavés (2-4) permite al conjunto blanquiazul mantener un colchón importante con el abismo.

Porque si el bagaje del Málaga tras el parón por Navidad es pobre (1 punto de 15 posibles) el de los equipos que están por detrás y ocupan plaza de descenso no es mejor. Pese a que el Málaga no levanta cabeza en cuanto a resultados, sus perseguidores no son capaces de recortar puntos y mantiene así una distancia de tres victorias con la zona caliente.

Además, las sensaciones que transmiten los equipos de abajo no son nada buenas para sus intereses, pero sí para los del Málaga. Sin ir más lejos, el Sporting ha perdido y ha salido de El Molinón goleado ante un Alavés plagado de suplentes pensando en la Copa del Rey.