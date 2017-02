Al-Thani anuncia "cambios" y "trabajo"

El presidente del club lleva varias semanas en Málaga y aunque los resultados deportivos no llegan, mantiene su apoyo a Marcelo Romero

El jeque Al-Thani vuelve a lanzar su enésimo mensaje intrigante y enigmático a través de las redes sociales. El dirigente, ya de madrugada, anunció que era el momento del cambio lo que levantó muchas suspicacias en la afición blanquiazul.

There is A lot asking what type of change The change will be in the works not just words , we will do our best for this club and the city