Santos: "Lo pasé mal pero tampoco fui saliendo a decirlo por ahí"

Michael Santos es un hombre nuevo. El delantero malaguista está ahora gozando de la titularidad y de las oportunidades que se le negaron a comienzos de temporada. Y ahora disfruta como jugador en el Málaga CF y en la liga española. El charrúa pasó por el plató de Málaga DxT de Onda Azul y dejó algunas impresiones de sus inicios y de las sensaciones que está dejando el Málaga CF del Gato Romero.

El delantero lamentó las ocasiones falladas contra el Espanyol y comprende las urgencias que hay por ganar. «Las ocasiones las estamos creando, falta esa pizca de suerte que nos tiene que acompañar. Pero partido a partido iremos sacando lo nuestro», dijo sobre la falta de acierto. «Juande proponía una cosas y Gato otra. Nos sentimos ahora bien con el nuevo técnico. Ahora hay más solidez defensiva y arriba estamos creando ocasiones. Nos falta esa pizca de suerte para marcar. Hay que tener en cuenta que se nos lesionó el goleador, que es Sandro, que estaba fino con el arco. Esperemos que los que estamos ahí arriba podamos hacerlo lo mejor para el equipo y marcar gol».

Santos habló de su relación con Romero. «Creo que fui de menos a más. Y a medida de los entrenamientos, él veía cómo entrenaba y el esfuerzo que yo ponía. Me fui ganando ese puesto. A mí nadie me regala nada. Con el trabajo del día a día y con la ayuda del equipo se consiguen las cosas. Sí, el Gato ha cambiado. Estaba todo el día con nosotros exigiéndonos y ahora está como técnico, se ha distanciado un poco. Pero intenta que estemos todos juntos», aclaró.

El charrúa comentó el objetivo que ahí ahora en la plantilla. «Al principio de temporada queríamos sumar muchos puntos para tratar de colocarnos en puestos de Europa y Champions, pero se dificultó un poco con las lesiones y con todo lo que ha pasado. Ahora estamos a 9 puntos del descenso. Ahora como están las tablas creo que trataremos de evitar el descenso, que es lo primordial», especificó.

El delantero también lamentó su fallo en Pamplona desde el punto de penalti. «Hacía un tiempito que no fallaba un penalti. Mala suerte, pero hay que seguir trabajando y hay que tener los cojones para patearlo», dijo.

El atacante también habló de sus inicios en España. «Es una experiencia. Sabiendo que las críticas siempre van a estar, estés bien o mal, siempre van a decir algo. El jugador siempre tiene que convivir con eso. Cualquier jugador de Sudamérica sueña con su paso a Europa. Yo estaba mereciendo dar el salto. Me fichó el Málaga, donde es lindo jugar y para subir más escalones. Pero sí, lo primero lo pasé mal pero tampoco fui saliendo a decir que lo estaba pasando mal. Me lo guardé para mí e intenté convencer al técnico de que estaba preparado para estar acá, en una de las ligas más grandes del mundo. Y trabajar y callándome la boca, así fue el día a día. Se pasa todo por la cabeza. Ahí tiene que estar el apoyo de la familia. Soy muy fuerte de cabeza y es muy difícil que me tiren abajo en ese sentido. Hasta que salgo y marco. Es la mejor carta de presentación. Para hacer callar a los que no confiaban en mí y para seguir demostrando. Eso demuestra que no vine a Europa a pasear, sino a ganar un lugar y desarrollar mi fútbol. Yo creo que sí, que hay Michael Santos para rato», dijo.