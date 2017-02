Luis Muñoz vuelve al cole

Luis Muñoz, canterano del Málaga CF, se ha dado esta mañana un baño de masas en el que fuera su colegio, el CEIP Ramón Simonet de la capital, donde ha acudido dentro de la campaña Valores Blanquiazules promovida por el Málaga CF. El canterano saludó a sus antiguos profesores, se fotografió con los alumnos y pisó de nuevo el polideportivo en el que dio sus primeros toques al balón. Su hermana pequeña, que estudia en el mismo colegio, también disfrutó con la presencia de Luis Muñoz.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el central blanquiazul contestó a las preguntas de los alumnos y destacó la importancia de los valores en el Deporte: "Es un orgullos venir a mi colegio representando al Málaga. Mi hermana pequeña también estudia aquí. No me esperaba que me recibieran así. Estoy muy contento. Mi consejo es que se alimenten bien y que se lleven bien con todo el mundo. Tienen que dar lo máximo y tener siempre un objetivo en mente".

El entrenador del Málaga CF femenino, Raúl Iznata, fue el encargado de dirigir la charla de #ValoresBlanquiazules, acompañado del miembro del Área Social de la Fundación, Sebastián Fernández Reyes ´Basti, y de la portera del conjunto femenino, Chelsea Louis Ashurs.