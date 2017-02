Juankar no se entrena y es seria duda para el duelo ante el Villarreal

La presencia de Juankar el domingo en el Estadio de la Cerámica de Villarreal está en el aire. El defensa malaguista no se entrenó ayer por un problema en la cadera y es seria duda para medirse al Submarino Amarillo, un partido trascendental para el Málaga que acumula siete jornadas sin conocer el triunfo.

Y es que el lateral izquierdo malaguista ha levantado todas las alarmas. No por la gravedad de su dolencia, si no por la falta de efectivos en el lateral zurdo blanquiazul. En ese sentido, Fede Ricca aún no está para jugar y el Gato deberá acomodar en esa posición al comodín Miguel Torres, recien salido de una lesión.

Todo está en el aire, ya que entre hoy y mañana el jugador se probará y entre él y los servicios médicos del club decidirán si está apto para jugar. Incluso no se descarta que viaje y sea duda hasta ultimísima hora.

Por su parte, prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación en las galerías interiores del estadio los no aptos físicamente Sandro, Ricca, Luis Muñoz y Recio, sin muchas novedades y aún sin fecha de regreso al césped. Por otro lado, Kuzmanovic continúa en Suiza rehabilitándose de su grave operación en el tendón de Aquiles.