"El Málaga no va a tener problemas para seguir en Primera"

El domingo disputará su tercer partido contra el equipo de sus amores, sabiendo lo mucho que se juega el Gato Romero y con un rol mucho más importante en el Submarino Amarillo gracias a la confianza que ha depositado en él Fran Escribá.

Samu Castillejo (22/01/1995, Málaga) está viviendo una semana especial. Y es que, el exmalaguista no se acostumbra a jugar contra el equipo de sus amores. «Casti» está convencido que el proyecto del Gato acabará dando sus frutos, tiene claro que el Málaga no sufrirá para mantener la categoría e incluso firmaría una derrota el domingo si eso le asegura al Villarreal el título de la Europa League.

Va a ser la tercera vez que se enfrenta al Málaga, ¿ya empieza uno a acostumbrarse o sigue teniendo mariposas en el estómago durante estos días previos?

Siempre es especial, sobre todo por la amistad que tengo con muchos compañeros que dejé allí y con los que aún mantengo contacto casi a diario. Siempre es bonito jugar contra el club que te ha visto crecer y te ha dado la oportunidad de jugar en la elite.

Su rol en el Villarreal cada vez es más importante, suma casi 30 partidos entre Liga, Copa, Europa League... ¿Es un proceso natural o se debe al cambio de entrenador?

La temporada pasada también jugué mucho, creo que 46. Sí que es verdad que con el cambio de entrenador, desde que Fran (Escribá) llegó me dio mucha confianza y yo he intentado devolvérsela con buen fútbol. Un jugador con confianza siempre se siente más importante y salen las cosas que uno tiene dentro. Este año está siendo muy diferente, me permiten hacer mi fútbol, la verdad que con Fran estoy muy bien.

Desde Málaga se le ve de nuevo con esa chispa que mostró el año de su debut con Javi Gracia...

Sí, como bien dices el año pasado no se me vio tan suelto. Ahora tengo más experiencia, el primer año en un nuevo equipo, fuera de tu casa, siempre es difícil. Ya es el segundo año, me siento muy cómodo y puedo desplegar el fútbol que a mí me gusta. Estoy disfrutando mucho esta temporada.

Vaya partido el del domingo:el Málaga intentando no caer a la zona peligrosa y el Villarreal intentando no descolgarse de la lucha por la Champions. ¿Quién llega más necesitado al duelo?

Va a ser un partido bonito. Está claro que el Málaga llega un poco más necesitado por esa mala racha de puntos, es una situación anecdótica para ellos porque en los últimos partidos han merecido mucho más. Pero nosotros en nuestro campo somos fuertes, queremos los tres puntos y seguir ahí arriba hasta que termine la temporada.

Pero el Villarreal tiene un duelo importante el jueves de Europa League ante el Roma, ¿les puede pillar algo distraídos, planea rotaciones?

Nosotros ya estamos acostumbrados al ritmo de tener que jugar tres partidos por semana. Entre la Copa del Rey y la Europa League estuvimos casi dos meses con ese ritmo, pero tenemos una plantilla muy amplia y con jugadores de calidad. El míster no dice nada de quién va a jugar hasta el último momento y así nos tiene a todos preparados. Además, estamos recuperando a jugadores que estaban lesionados y están con ganas de afrontar primero el partido ante el Málaga y después ante el Roma.

Lleva dos goles esta temporada (uno en Liga y otro en Copa), ¿sigue siendo el gol su asignatura pendiente?

Sí. Está claro que un jugador de mi puesto siempre se le mira mucho el tema de los goles y la estadística, pero yo me siento muy cómodo haciendo mi fútbol y no me obsesiono con eso. En el tema de los goles también hay algo de fortuna y seguro que pronto romperé con una temporada de ocho o nueve goles y no se hablará tanto de los goles y sí del fútbol.

En cambio, lleva cuatro asistencias...

Sí. Muchas veces, a un jugador de mi demarcación, nos gusta más dar un pase de gol que marcarlo. En ese sentido no me puedo quejar, llevo unas cuantas y buenas asistencias. Todavía queda mucha segunda vuelta y espero poder mejorar en todo.

Es evidente que sigue al Málaga, ¿cómo ve todos los cambios que se está viviendo en el club?

Son situaciones complicadas que parecen que no pueden llegar a afectar a los jugadores pero sí es cierto que un buen club organizado, con vistas de futuro, es más normal que todo vaya rodado. Pero el Málaga tiene buenos jugadores, ahora con el Gato un gran técnico. Solo les faltan los resultado porque hacen buen fútbol y están creando ocasiones para ganar.

Nadie puede dudar de que debajo de la camiseta del Villarreal lleva la camiseta del Málaga, algo que incluso le ha provocado alguna polémica en las redes sociales ­-Samu celebró en twitter el gol del empate del Málaga ante el Valencia en la primera vuelta y algunos aficionados se vieron ofendidos­-.¿Entendió el revuelo que se montó?

Es normal que un jugador malagueño y malaguista, criado en la cantera desde pequeño, celebre los goles y los triunfos de su antiguo club. Sí que es verdad que se malinterpretó todo, pedí disculpas al que se haya sentido ofendido pero ya está olvidado todo y no fue a mayores la cosa.

¿Cree que el Málaga sufrirá para conseguir la permanencia?

No. El Málaga tiene buenos jugadores, tiene un buen colchón de puntos y está haciendo buenos partidos. Como ya te he dicho antes el fútbol es cuestión de goles y el Málaga está generando muchas ocasiones para hacerlos. Les está faltando esa pizca de suerte. Una victoria seguro que cambia el pensamiento de todos. No creo que tenga mayores problemas para quedarse en Primera.

Un excompañero suyo, N´Diaye, estuvo en la órbita del Málaga en el pasado mercado invernal, ¿Habló con él de esa posibilidad?

Sí. Tengo muy buena relación con él, con eso de que venía del Betis y yo de Málaga, los dos de Andalucía, teníamos buen rollo y sí que me preguntó un poco por el club. Mejores palabras de la ciudad y el club yo no le pude decir, pero al final , por otros temas no se pudo hacer la operación y se marchó a Inglaterra.

Hace dos temporadas salieron del Málaga Juanmi, Samu García y usted, ¿le sorprende el gran rendimiento de Juanmi en la Real Sociedad y el fichaje de Samu por el Leganés?

Que triunfe Juanmi en cualquier equipo no puede sorprender a nadie, todos sabemos la clase de jugador que es, lo trabajador que es y encima tiene mucho gol. Está triunfando en un gran equipo, ojalá que a todos los malagueños que salgan les vaya igual de bien. La salida de Samu fue una cosa del club, le queda aún toda la segunda vuelta, ha firmado por un equipo que se ha reforzado muy bien y si tiene continuidad seguro que demuestra el jugadorazo que es.

¿Encuentran alguna explicación al bache de fútbol y confianza que está sufriendo un buen amigo suyo como Juanpi?

Jugadores como él, que tienen calidad y asumen galones, cuando las cosas no van bien son siempre los más señalados; al igual que cuando va todo bien se les encumbra. Él está tranquilo, es muy trabajador y va sobrado de calidad, solo hace falta que lleguen los resultados para que se valore su trabajo.

¿Firmaría perder el domingo contra el Málaga y levantar la Europa League? Entiendo que es un trato justo...

Sí, claro, está claro. Todo lo que sea levantar un título con el Villarreal bienvenido sea, ojalá.

Le espera un verano movidito, primero el Europeo sub´21 y después la segunda edición de su Campus aquí en Málaga. Lo de descansar lo deja para otro momento, ¿no?

Al final hay tiempo. Ya estamos organizando el campus, mi hermano es el que lo lleva todo y espero que salga igual de bien que el año pasado y se puedan apuntar muchos niños. La convocatoria para el Europeo será dentro de poco y creo que estoy demostrando que estoy bien y que estoy jugando en un gran club. Siempre es un orgullo porque te da la posibilidad de defender a tu país y más en un Europeo.