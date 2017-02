El exmalaguista Enzo Maresca anuncia su retirada a los 37 años

El centrocampista italiano Enzo Maresca, exjugador del Málaga CF entre otros, se ha retirado de los terrenos de juego a los 37 años después de una carrera que comenzó en 1998, en la que ha militado en once clubes y tras la que, en una carta difundida ayer por el Sevilla, le dio las gracias al fútbol.

«Con 37 años, después de casi 20 años de fútbol, he decidido terminar mi carrera... han sido años vividos con inmensa pasión, pasión que me ha llevado a jugar en cuatro diferentes países, pasión que me ha dado la posibilidad de conocer culturas y mundos diferente», afirma Maresca en su carta de despedida.

El medio italiano, además del Málaga, donde estuvo temporada y media, militó en el West Bronwich Albion, Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Sevilla, Olympiacos, Sampdoria, Palermo y Verona, clubes a los que ha dado «un enorme gracias» por haberle dado «la oportunidad de crecer como jugador y como hombre».

Enzo Maresca agradece también a todos los compañeros que le han acompañado «en esta historia bellísima».