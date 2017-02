Romero: "La calma puede ser nuestra victoria"

Marcelo Romero quiere aplacar cualquier atisbo de nerviosismo que se pueda plantear en su plantilla. Es cierto que los resultados no llegan pese a la mejoría, pero el entrenador blanquiazul es optimista con el futuro y también con el rendimiento de su equipo.

Para ello, Romero pide tranquilidad. "Ojalá tengamos la posibilidad de sacar esos tres puntos y traernos esa victoria para casa que es tan necesaria. Estamos en un momento donde la calma puede ser la victoria nuestra, y siempre se habla de estadísticas pero lo más importante es vivir el momento. Tenemos un partido complicado pero es momento de ganar, siempre con la tranquilidad y la serenidad que tiene que demostrar el equipo".

El técnico fue cuestionado sobre si está preocupado por la falta de acierto. "Preocupante sería que no tuviéramos opciones de gol y atrás nos siguieran convirtiendo. Hay que buscar ese punto medio necesario. Hemos defendido muy bien y hemos creado muchísimas ocasiones donde no hemos tenido la fortuna de convertir. La preocupación mía sería si no tuviéramos ocasiones de gol. La tranquilidad la tengo porque en algún momento van a entrar".

"El equipo sigue trabajando y buscando las opciones de peligro, no se rompe ni se parte y la cuota de fortuna, que tienes que tener, tiene que llegar porque el equipo está creando muchísimas ocasiones de gol para que eso llegue", apuntó sobre la falta de acierto.

El Gato es consciente de sus opciones de victoria. "Sabemos que el Villarreal tiene un gran equipo, pero tenemos que estar pendientes a lo que hagamos en su campo, intentar tener el balón y hacernos fuertes en su propio campo; jugamos ante un rival que le gusta tener el balón, hay que quitárselo y que seamos nosotros los protagonistas en su campo."

Y continuó analizando al rival. "Tienen muy buenos jugadores, juegan mucho con los extremos por dentro, tienen a Bruno y Trigueros que mueven muy bien el balón, una defensa muy sólida€ Pero tenemos que ganar y crear nuestro fútbol más allá de los jugadores que ellos elijan".