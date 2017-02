Arnau: "Nos sentimos muy perjudicados por los arbitrajes"

Además, confirma el interés del Valencia por el mediocentro, aunque sólo quedó en conversaciones sin oferta formal

Francesc Arnau ha pasado por los micrófonos de la Cadena Ser en los que ha abordado diferentes temas de actualidad. El director deportivo del Málaga CF fue cuestionado por el interés del Valencia para hacerse con los servicios de Camacho, por la salida de Sandro, por el futuro de Marcelo Romero y, sobre todo, por la actuación de Vicandi Garrido y los últimos arbitrajes, que están perjudicando al Málaga CF.

"Nos sentimos muy perjudicados por los arbitrajes. El penalti a Charles es clarísimo, estaba delante. Lo desequilibran. Todos lo vieron, nosotros y todos. Además mostró amarilla a Charles y a Camacho, esas dos tarjetas te condicionan. Y luego, cuando te estás recuperando del golpe, llega esta jugada en un simple forcejeo de los que hubo muchos en el partido y pita penalti. Se pasó de un 0-2 a un 1-1 y con tres tarjetas", apuntó en primera instancia.

"No hablamos con él porque tampoco era el momento. Pero las acciones hablan por sí mismas. Él lo habrá visto y reconocerá que se ha equivocado. Los hechos de ayer son más que evidentes", aclaró. El malestar es evidente y se espera que el club eleve una queja a las instancias pertinentes. Así lo confesó Arnau. "Tenemos que hacer para que se nos oiga por los conductos habituales. Es un tema delicado, como decía ayer Charles, si hablas porque hablas. Pero sí, lo haremos por los conductos adecuados". "En el club hay mucha gente trabajando y cada uno tiene su área. También en el tema del arbitraje. La propiedad tiene muchas reuniones y también tenemos nuestros trabajadores que tienen contacto con la gente de la Liga. Hay canales. Esos canales existen y se siguen trabajando. La Liga te controla todo", dijo.

El director deportivo también fue cuestionado sobre otros temas de actualidad. Uno de ellos es la oferta o el interés que mostró el Valencia por Camacho. "Hubo una conversación entre directores deportivos, con Alexanco (Valencia), que no terminó en documento oficial. Son situaciones que se dan y no cristalizó. Lo bueno es que sigue aquí. Está mejorando. Cada mercado estamos hablando de él, que si vienen ofertas o no. Pero puede estar tranquilo. La conversación no terminó en nada. Me muevo por oficialidad. Puede venir un agente, han venido equipos por nuestros canteranos para ver lo que hacíamos con ellos, pero esto no lo considero una oferta. Siempre tengo mi teléfono abierto y te plantean situaciones. La Roma no vino a por él. Al menos a mí no me lo hicieron llegar", ha afirmado.

Además, está encima de la mesa su posible renovación. "Por lo que he hablado con Camacho no hay promesa incumplida. Lo intentamos, otra cosa es que podamos. Es una negociación como cualquier otra. No podemos estar por encima de nuestra posibilidades en el límite salarial. En esto soy muy silencioso".

Otro de los nombres importantes del Málaga es el de Sandro. "Sandro hubo muchos rumores y tambores de guerra, pero él estaba encantado en seguir aquí y no tenía pensado moverse. Hubo conversaciones con su representante, pero él tenía claro que quería seguir. En verano tiene la cláusula que tiene, pero no la desvelamos porque son cosas de club. Es una cosa privada. Ya veremos en verano. Pero él está muy contento aquí y se siente muy querido. Siempre ha priorizado su idea deportiva por la económica. Siempre estamos hablando con los representantes y hablamos", dijo Arnau, que no descarta intentar convencerlo para revisar su contrato.

El ejecutivo no quiso confirmar al cien por cien que Marcelo Romero será el entrenador del Málaga CF la próxima temporada. "El año que viene ya veremos el tema del entrenador. Vamos a ver esta temporada. Las cosas hay que ganárselas. Yo entré de director deportivo de forma indefinida también. Hay trabajar cada día como si fuera el último".

Y por último, fue cuestionado sobre si ya ha movido ficha para la próxima temporada. "Este año de momento no hemos firmado a nadie. Las posibilidades del año pasado con jugadores libres no las hay este año. Estamos pendientes de jugadores libres, porque son a coste cero. Joselu es uno de ellos, está en la lista, y es el máximo goleador de Segunda. Eso es garantía de éxito en Primera. Estamos pendiente del mercado para ver la línea que vamos a tomar. Esto no para".