10 puntos al limbo arbitral

El club elevará una queja formal por cauces internos

Vaya por delante que el fútbol es un deporte de aciertos y de errores, tanto de los propios jugadores como de los árbitros, pero el Málaga CF ya acumula un buen puñado de reclamaciones en lo que va de temporada. Hasta en seis partidos considera haberse visto perjudicado el conjunto blanquiazul por acciones que han tenido una influencia directa en el marcador, lo que supondría un total de 10 puntos. Es decir, que el Málaga podría tener a estas alturas de Liga 33 puntos, ser octavo y pelear por un puesto europeo.

La actuación de Vicandi Garrido en Villarreal es la gota que ha colmado el vaso blanquiazul y las quejas ya han llegado desde todos los rincones del Málaga CF. Desde el presidente Al-Thani exigiendo «respeto», hasta el entrenador y los jugadores pasando por la propia afición. Unas reclamaciones que el club tiene pensado hacer llegar a los estamentos oportunos de manera interna para intentar hacer ver la sangría a la que está siendo sometido el equipo blanquiazul.



Villarreal 1-1 Málaga

Un penalti a favor claro y uno en contra que no era

La última actuación arbitral es posiblemente también la más flagrante. Vicandi Garrido no señaló un claro penalti sobre Charles y minutos después si señaló uno que no era sobre Sansone. Birló dos puntos al Málaga y pasó del posible 0-2 al 1-1.



Osasuna 1-1 Málaga

Los locales se adelantaron en el marcador en fuera de juego

El gol de Osasuna, obra de Causic, llegó tras aprovecharse de un fuera de juego. Aunque la jugada estaba muy ajustada, el fuera de juego existió. Además, el Málaga reclamó penalti a Charles en la última jugada. Dos puntos también al limbo por De Burgos Bengoechea.



Real Madrid 2-1 Málaga

El segundo gol de Sergio Ramos, en claro fuera de juego

El Málaga dio la cara en el Bernabéu pero no pudo puntuar por culpa de Gil Manzano. Sergio Ramos marcó el 2-0 en claro fuera de juego, lo que impidió que al menos el conjunto blanquiazul pudiera rescatar un punto gracias al posterior tanto de Juanpi.



Málaga 1-1 Granada

Gol anulado a Llorente en la prolongación del partido

El Málaga no pudo saborear su enésima remontada de la temporada por culpa del asistente de Álvarez Izquierdo, que señaló fuera de juego un gol legal de Llorente en la prolongación del partido. Dos puntos que se quedaron sin subir a la clasificación.



Valencia 2-2 Málaga

Penalti tonto de Gayá sobre Duda no señalado

El Málaga estaba volcado en busca del empate en Mestalla y en un centro lateral, Duda fue a buscar un balón suelto dentro del área. Gayá toca al malaguista lo suficiente para trabarlo y cometer penalti. Iglesias Villanueva no quiso «mojarse». Fornals empataría poco después lo que podría haber supuesto el tanto del triunfo si hubiera señalado penalti y el Málaga lo hubiera marcado.



Betis 1-0 Málaga

Falta clara a Juanpi cuando estaba mano a mano con Adán y gol de Joaquín en la siguiente jugada

El Málaga CF controlaba el partido en el Benito Villamarín y en una rápida acción de Sandro con Juanpi dejó al venezolano al borde del área, pero fue objeto de falta por parte de Bruno, que debió ser también expulsado. La jugada continuó y acabó en gol de Joaquín. Un punto que se marchó del casillero blanquiazul y que incluso pudieron haber sido tres.



Otras quejas

El Málaga acumula más acciones que no fueron «decisivas» pero sí dañinas

La doble expulsión de Juankar y Llorente en el Camp Nou, el segundo gol de la Real Sociedad en Málaga en fuera de juego, la expulsión del Chory en el Calderón cuando el Málaga apretaba con 3-2 en el marcador o el penalti que cometió Weligton tras aprovechar Santos Borré un balón en fuera de juego son algunas de las acciones más que discutidas que el Málaga ha sufrido esta temporada y que a priori no han tenido una influencia directa en el marcador final.



Acciones a favor

El Málaga CF cuenta con pocos favores arbitrales este curso, por no decir casi ninguno

En el otro lado de la balanza, los favores arbitrales están muy descompensados. En Barcelona reclamaron un penalti muy tibio a Piqué de Mikel. En el Calderón expulsaron a Savic en el 60 por doble amarilla, aunque los colchoneros reclamaron demasiado rigurosa la segunda. O la no expulsión de Rosales en el lance que tuvo con Balenziaga en el duelo con el Athletic, donde el venezolano fue agredido pero justo antes cometió una falta susceptible de ser roja.