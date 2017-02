Competición no atiende las alegaciones por Camacho y Charles

Aunque era lo esperado, no hubo indulto a los jugadores malaguistas sancionados con tarjeta amarilla por Vicandi Garrido el pasado domingo por la mañana en Villarreal. El Comité de Competición no ha atendido las alegaciones al acta que presentó el club blanquiazul tras visionar las imágenes del partido. Charles y Camacho fueron sancionados con tarjeta amarilla en el minuto 55 por protestar el no penalti señalado por el árbitro vasco.



Según recogió en el acta Vicandi, mostró amarilla a ambos por. En las imágenes mostradas por Gol Televisión en el programa Los Lunes del Gol se observa cómo ambos jugadores reclaman el penalti. "Lo has visto", argumentaron.En cualquier caso, las tarjetas no han sido retiradas y Camacho queda con 9 tarjetas amarillas mientras que Charles tiene dos.