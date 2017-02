Juanpi: "Es uno de los días más felices de mi vida"

El Málaga CF ha presentado este miércoles al mediodía la renovación de Juanpi Añor hasta 2021, un acuerdo que le vincula con el club por tres temporadas más (tenía contrato hasta 2018) y por el cual aumenta su cláusula de rescisión. El canterano se ha mostrado muy feliz por la renovación y espera que hayan muchas más en el futuro. "Primero darle las gracias al club por la confianza, al presidente y a Arnau. Las negociaciones han sido sencillas. Me siento feliz, es un sueño que estoy cumpliendo y así puedo estar muchos años más en el club que he crecido. Es uno de mis días más felices, espero seguir dando alegrías aquí y que haya más renovaciones con el Málaga", ha manifestado.

Y ha asegurado que no se veía en estas circunstancias cuando llegó al Málaga siendo un niño de la mano de Salomón Rondón. "Desde el primer momento mi sueño era jugar en el primer equipo, pero no me veía a estas alturas donde me encuentro ahora. Sí que le puede dar un poco las gracias a Salomón", dijo entre risas el venezolano.

Pese a que no está siendo su mejor año con el Málaga, Juanpi asegura seguir teniendo confianza y cree que está renovación le dará aún más para seguir creciendo. "La confianza la tengo, no tengo ninguna duda de ello, mi idea es la mentalidad del trabajo, ser positivo y no salgo de eso. Estoy muy contento por todo, tengo confianza y esta renovación me la va a dar más si cabe. Estoy deseando que las cosas salgan bien y pueda darlo todo por este equipo".

Además, ha celebrado la llegada de Marcelo Romero a puesto de primer entrenador, una máxima en la que coincide con el resto de sus compañeros. "La llegada del Gato ha sido buena, lo conocíamos y ha sido fácil adaptarse, el cambio ha sido positivo, los resultados van a llegar. Tenemos confianza plena, seguro que empiezan a salir las cosas bien. Tenemos química con él, tanto en el trabajo como en lo personal. Es lo que el jugador necesita, el ambiente es maravilloso y eso se agradece".

Por otro lado, ha desvelado que los problemas físicos que arrastraba la semana pasada ya los ha olvidado. "Ya estoy mucho mejor de las molestias de pubis, terminé tocado el día del Espanyol pero ya hoy he entrenado con el resto y a disposición del míster. Tenemos que ganar a Las Palmas ante nuestro público, la victoria seguro que llegará".







Y ha destacado la importancia que tiene para él y para sus compañeros venezolanos en la plantilla llevar el nombre de su país a nivel internacional. "Desde hace tres años muchos compatriotas se hicieron del Málaga, somos cuatro y me consta que hay muchos venezolanos siguiendo al Málaga. Es un orgullo llevar al Málaga".

Pero ha evitado entrar en polémicas por el nefasto arbitraje de Vicandi Garrido en el Villarreal-Málaga. "Las imágenes hablan por sí solas, creo que no hay que decir mucho más"

Por su parte, Francesc Arnau ha celebrado la renovación de Juanpi y ha desvelado que la cláusula de rescisión ha aumentado, aunque no ha precisado la cantidad. "Juanpi vino con una operación con Rondón y llegó a La Academia, yo estaba en activo y ya llamaba la atención, es un claro ejemplo de lo bien que se trabaja en la cantera. Se ha adaptado perfectamente, ha ido superando todos los pasos para llegar al primer equipo. Hemos querido dar un pasito más con este contrato, las cláusulas también han subido, son confidenciales, firma hasta 2021. No tiene techo, tiene que seguir trabajando y espero poder seguir viéndolo durante mucho tiempo".