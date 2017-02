Romero: "Nos hemos quitado un peso de encima"

Marcelo Romero, entrenador del Málaga, se ha mostrado muy feliz por la victoria ante Las Palmas, primera desde que es técnico blanquiazul y ha asegurado que se ha quitado un peso de encima. "Estaba siendo difícil, pero todos nos hemos sacado un peso que traíamos de varios partidos; no solo yo, también los jugadores, el cuerpo técnico, los pichitas, médicos... creemos en el trabajo, en el equipo y somos conscientes de que nuestro trabajo dependen muchas familias", ha dicho el uruguayo.

El técnico dijo en la previa que el Málaga debía refrendar las buenas sensaciones mostradas con resultados y ante Las Palmas ha podido cumplir esa premisa. "El equipo sigue demostrando que está jugando bien, a un nivel alto. Los chicos manejaron bien el partido ante un rival complicado. Tuvimos la pizca de suerte que siempre nos había sido esquiva, muy contento con el triunfo. Se demostró una vez más que el equipo quiere ganar, sigue en la misma línea y sale a ganar tanto en casa como fuera".

Y ha destacado que una victoria así, agónica, gusta más tanto a él como al público. "Se sufre bastante, pero son partidos lindos de ganar. La aficón tiene su cuota de participación, es importante que en La Rosaleda nos hagamos fuerte, los rivales tienen que saber que en este campo es difícil".

Por otro lado, ha lamentado la expulsión de José Rodríguez y la tarjeta a Camacho, que dejarán al Málaga sin centrocampistas en el próximo duelo contra el Eibar. "Tuvimos la mala fortuna de la expulsión de José, un poquito apurado el árbitro cuando no estaba complicado el partido y también por Camacho, que es fundamental".

Aunque no ha querido entrar a valorar la actuación arbitral, pero ha defendido la libertad de la afición a la hora de protestar por los últimos arbitrajes. "La afición es la que empuja, el enfado que tienen lo han demostrado así. No quiero hablar del árbitro, no beneficia a nadie. La afición tiene que seguir así, tenemos que seguir de esta manera e ir a por los tres puntos en Eibar".

Sobre la celebración de Fornals en el primer gol (fue a abrazarse con el entrenador) el Gato ha bromeado. "Le dije a Fornals poco antes de empezar que tirase un caño, hiciera un sombrero y metiera tres goles para motivarlo. Ha debido acordarse de aquello", ha explicado.

Y ha celebrado, con los pies en la tierra, la renta de 10 puntos que maneja con el descenso. "Nos da tranquilidad, pero no nos podemos relajar, la liga está un poco loca y no podemos relajarnos"

Por último, preguntado por la aportación de Keko, uno de los más destacados ante Las Palmas, el míster no ha querido individualizar. "Keko está cada vez mejor, cada partido que juega suma. Jony también está a gran nivel, todos los jugadores están a gran nivel, es difícil hacer una convocatoria de 18 y eso es bueno para el equipo, todos tienen compromiso".

Por su parte, Quique Setién ha reconocido que el Málaga ha sido justo vencedor y que ha sabido leer mejor el partido. "Hemos estado muy poco valientes, hemos abusado del pase en largo cuando teníamos que haber sacado el balón, el Málaga nos ha ganado todos los balones por alto, nos cuesta, sabemos el equipo que tenemos, arriesgamos con ello, el Málaga no nos ha permitido tenerlo, es mérito de ello, han trabajado muy bien. Posicionalmente nos lo han hecho pasar mal y el resultado ha sido justo".