A la séptima ¿va la vencida?

Los blanquiazules, con la intención de poner 10 puntos de distancia con el descenso y apretar la zona media - Juanpi, baja de última hora por lesión

No fue a la primera, ni a la segunda ni a la tercera... se rozó a la cuarta, tampoco pudo ser en la quinta y se la negaron en la sexta. Seis intentos del nuevo Málaga del Gato para estrenar su casillero de victorias y los seis se marcharon al limbo. Ahora, a la séptima intentona, el equipo blanquiazul quiere que sea la vencida.

Para ello, el Málaga deberá pasar por encima esta noche de la UD Las Palmas, un equipo alegre y vistoso que dará guerra en La Rosaleda (20.45 horas) ante un cuadro local que pierde al recien renovado Juanpi Añor por unas molestias.

Ya toca ganar y como bien dijo Romero ayer en sala de prensa, toca refrendar con resultados la buena imagen que ha venido mostrando el Málaga en las últimas fechas. Una mejoría que tiene nombre: juego y empaque defensivo; pero aún le falta el apellido de las victorias. Un triunfo que se le resiste más de la cuenta al bueno de Romero y que cuya estadística está afeando el buen trabajo táctico y emocional que él y su cuerpo técnico está llevando acabo desde Navidad.

Pero la competición no espera a nadie y pese a que los equipos de cola no levantan cabeza o siguen mostrando una tremenda irregularidad, el Málaga haría bien en no relajarse, empezar a sumar de una vez por todas de tres en tres, zanjar el asunto de la permanencia cuanto antes y mirar hacia objetivos menos estresantes de aquí a junio.

En la búsqueda de tan ansiado triunfo, el Gato tiene ante sí la posibilidad de repetir el mismo once que tan buenas sensaciones dejó ante el Villarreal. Ayer no dio pistas al respecto y habló de plantear el partido con un ojo puesto en el rival y en sus virtudes, que son muchas; y también en sus defectos, que algunos tiene.

Y es que Romero habló claro de cómo se le puede meter mano al equipo insular. El uruguayo, a priori, ha hecho los deberes, conoce los problemas del conjunto de Quique Setién a la hora de hacer los repliegues defensivos y los muchos espacios que deja a su espalda.

En cuanto al once, Romero medita repetir equipo o devolver la titularidad a Juankar en detrimento de Miguel Torres.

Por su parte, Las Palmas llega a La Rosaleda sin un delantero centro puro tras la baja de última hora del croata Marko Livaja. Kevin Prince Boateng actuará de falso «9», mientras que Jesé, flamante fichaje mediático invernal de los amarillos, partirá desde la banda izquierda.

Setién recupera para este partido al central Pedro Bigas, una vez superada la sobrecarga muscular que le impidió a última hora jugar frente al Sevilla, y es probable que el mallorquín sea titular.

Además, los amarillos han encadenado dos derrotas consecutivas en LaLiga Santander, ambas contra equipos andaluces -Granada (1-0) y Sevilla (0-1)-, resultados que han frenado sus aspiraciones de acercarse a los puestos europeos.