Recio: "Esta renovación es especial por el año tan malo que llevo con las lesiones"

José Luis García del Pozo "Recio" y el Málaga CF han escenificado este mediodía la renovación de su contrato con el club de su tierra hasta 2021. Una ampliación por la que el paleño mejorará sus condiciones económicas y en la que mantendrá su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones. Así, acompañado por el jeque Al-Thani, que ha señalado entre bromas que las negociaciones han sido algo "más duras" que con Juanpi y le ha deseado una pronta recuperación, el paleño se ha mostrado muy contento por continuar en el club y ha querido agradecer al Málaga que siga confiando en él durante un año muy complicado para él por las lesiones. "Dar las gracias a Arnau, a Al-Thani, a los consejeros... a todos. Es un sueño cumplido cada vez que he renovado aquí. Esta renovación quizás es especial por el año que llevo con las lesiones, es una alegría inmensa en estos meses duros, los que llevo lesionados, significa mucho para mí y mi familia", ha asegurado Recio en rueda de prensa, donde ha abordado otros asuntos interesantes:

Posibles salidas el pasado verano: "En su momento hubo contactos, pero siempre lo hemos tenido claro, mi primera opción siempre fue seguir en el Malaga, puedo presumir de jugar en el equipo de mi ciudad en Primera, era mi objetivo seguir aquí. Mi ilusión es hacer una carrera aquí, lo estoy cumpliendo y ojalá pueda cumplir este nuevo contrato aquí en el Málaga"

Recuperación del codo: "Me operé hace tres semanas y me dieron 2 meses antes de volver a jugar. Estoy en fase de rehabilatación, me quedarán 4 o 5 semanas más. Me lo tengo que tomar con tranquilidad, son momentos duros porque me había recuperado y estaba empezando a coger la forma otra vez".

Fichajes invernales: "Los jugadores que han venido están aportando desde el primer día, el lunes nos tocó ganar, pero ya nos lo merecíamos, tenemos que seguir en esa línea, si seguimos así vamos a ganar muchos partidos, buena parte de culpa la tienen los jugadores que han llegado en invierno. José Rodríguez se está adaptando muy bien pese a venir sin ritmo. Hacia falta un jugador en esa posición, me alegro por él, espero que siga igual y nos ayude hasta final de temporada.





Objetivos: "Debuté con 19 o 20, es mi séptima temproada, afronto esto con mucha más madurez, la que te aporta los partidos en Primera, mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Ahora toca recuperarme y después devolver sobre el campo la confianza que han depositado en mí".

Manuel Pellegrini: "Fueron momentos felices, llegué aquí con 9 años, hay muchos entrenadores que me han ayudado, de todos he aprendido hasta que llegué al filial, tuve la fortuna de que Manuel me viera en un partido y apostara por mí, siempre estaré agradecido. Siempre soñé con debutar en el Málaga".

Relato de la lesión: "En el momento no sabía que iba a ser tan grave, sabía que algo tenía pero no tanto. Cuando me quitan el vendaje sabía que el doctor me iba a decir que me quedara en la camilla, él tomó la decisión, lo tenía bastante hinchado, pensábamos que sólo iba a ser el radio pero también tenía afectados los ligamentos, me quedo con la anécdota de que pude jugar así unos minutos más".

Gato Romero: "Desde que llegó el Gato se están haciendo las cosas bien. Con este triunfo se ve reflejado el trabajo, sabemos que de las sensaciones no se vive, esperemos que este partido nos aporte confianza de aquí al final de temporada".