El Málaga sucumbe en Riazor

El Málaga pasó por Riazor sin pena ni gloria. Partido muy flojo de un Málaga CF que pecó de indolencia y falta de espíritu en su visita a La Coruña. Los de Míchel no fueron el equipo intenso que demostraron ser frente a Sprting y Barça y cayeron frente al Dépor por 2-0 con goles de Joselu y Mosquera. Tras una primera parte fea de ambos conjuntos, los de Pepe Mel resolvieron la papeleta en la segunda mitad, donde mostraron más ansias de victoria que los andaluces.

No fue el Málaga de semanas pasadas. El conjunto blanquiazul no consiguió mantener la imagen y el juego de partidos anteriores y lo pagó. No fue un equipo combativo, no fue un equipo ofensivo ni con hambre de victoria y acabó siendo superado por un equipo que tampoco exhibió buen fútbol, pero fue más efectivo en la segunda mitad.

El primer tiempo fue soporífero. Ningún equipo disfrutó de ninguna ocaso´no clara de gol y el fútbol de ataque brilló por su ausencia. Pero nada más salir de vestuarios tras el descanso, el Dépor aprovechó la primera que tuvo para golpear primero. Luisinho puso un buen centro y Joselu, con la marca de Luis Hernández, cabeceó al fondo de la red para hacer el primero.

Míchel fue a por todas. Dio entrada de una tacada a Jony y keko para cambiar el choque y buscar un punto que diera aún más tranquilidad con los puestos de descenso, pero no era el día. El Málaga dio un paso al frente, sin embargo no era capaz de llegar con claridad a la meta de Lux, que tuvo un partido plácido.

Cuando el Málaga buscaba la reacción, los de Pepe Mel asestaron la cornada definitiva con el 2-0 que dejaba sin vida a los de la Costa del Sol. De nuevo un centro lateral era tocado por Carles Gil y, libre de marca, llegaba desde segunda línea Mosquera para batir a placer a Kameni y sentenciar el choque.

El conjunto malagueño lo siguió intentando hasta el final, pero lo más peligroso fue un disparo de Camacho que se estrelló en el larguero. Al final, ganó el que más lo buscó y más lo necesitaba. Partido para olvidar de un Málaga que ya piensa en el siguiente encuentro en casa, en el que puede dejar finiquitada la salvación en caso de derrotar a un Valencia en una situación similar en la tabla a los de Míchel.