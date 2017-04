A poner tierra de por medio

Cómo ha cambiado la película en el Málaga CF en poco menos de quince días. Lo que este sábado podría ser un partido a cara de perro entre dos equipos que se juegan la permanencia será un duelo plácido para el conjunto blanquiazul, mucho más relajado y nada que ver con el previsible partido a vida o muerte que deparaba el calendario en esta jornada 32. El Málaga CF ya ha hecho prácticamente sus deberes este curso y las dos victorias consecutivas cosechadas en los enfrentamientos contra Sporting y Barcelona han catapultado al equipo de Míchel hasta lejos de la hoguera de Segunda.

Pero sobre todo y lo que es mejor, lo ha cargado de moral tanto como para ser el favorito esta jornada en su visita a Riazor, donde aguarda un equipo atenazado y preocupado por su delicada situación. Vamos, como estaba el Málaga CF hace poco más de una semana antes de viajar a Gijón.

Efectivamente, el malaguismo aún no puede lanzar las campanas al vuelo en lo que a la permanencia se refiere, pero es prácticamente virtual el objetivo ya conseguido. Con esa tranquilidad viaja el conjunto blanquiazul hasta tierras gallegas, donde se espera que comience a explotar todas sus virtudes bajo la tutela de Míchel, que no cabe duda que ha dado con la tecla necesaria para revertir la situación.

Con soltura en las piernas y con la presumible calidad que se le atesoraba a este equipo al inicio de la temporada, el Málaga debe mostrar ahora en este tramo del curso, cuando restan siete jornadas, su mejor versión de juego.

Ya lo hizo contra el Barcelona, al que maniató y sorprendió ofreciendo su mejor versión del curso. La victoria en Gijón hizo mucho bien y ahora, unida al triunfo mediático contra los culés, lo mejor puede estar por llegar.

Para la cita, Míchel ofrecerá este viernes la lista de convocados, pero habrá varias novedades importantes. No estarán Juanpi ni Peñaranda por lesión, ni tampoco Ricca por sanción. Además, regresará Keko tras cumplir sanción y podría hacerlo directamente al once de Míchel. El técnico blanquiazul no podrá repetir el once que ganó al Barcelona, pero seguirá confiando en el mismo bloque.

La principal duda es saber qué ocurrirá en el flanco izquierdo, donde Juankar en principio jugará de lateral ante la falta de efectivos -Torres sigue lesionado- y Chory o Jony podrían tener opciones. Incluso Pablo podría caer a la izquierda si Míchel decide jugar con dos delanteros de salida.

El Málaga CF, que mantiene once puntos más el average con el antepenúltimo -Sporting, que esta jornada recibe al Real Madrid-, también está con cinco puntos de distancia con el Dépor. Ganar este sábado sería ya definitiva la permanencia.



El rival, preocupado

Si el Málaga llega en buen momento, el Dépor lo hace en uno malo. Y es que los gallegos están en el punto de mira de los equipos de abajo y ven el partido contra el Málaga propicio para intentar salvarse. Para la cita, Pepe Mel cuenta con la baja de Fernando Navarro, Juanfran Moreno es seria duda y Pedro Mosquera aún no dispone del alta médica para competir.