Fornals: "Como aficionado no habría visto la primera parte"

El centrocampista malaguista se muestra sincero y crítico nada más terminar el partido



Pablo Fornals no ha puesto paños calientes a la derrota contra el Deportivo de La Coruña y nada más terminar el encuentro atendió a las cámaras de beIN LaLiga, donde mostró su malestar. "El partido en la primera parte... yo como aficionado no habría visto esta primera parte. Luego ellos nos hicieron un gol muy rápido, luego el segundo y cuando estas fuera de casa con dos goles en contra intentas darlo todo pero no pudo ser. Dimos un larguero, tuvimos ocasiones, un penalti que me hicieron, pero victoria merecida de ellos. A olvidar este partido y pensar en el siguiente", dijo en primera instancia.

Pero Fornals siguió crítico al admitir la falta de intensidad. "La defensa nos vino bien en el partido anterior y el mister intentó seguir con esa dinámica, pero por nuestra intensidad que ha dejado que desear y un poco todo no nos ha salido bien. Buscó cambios, la manera de hacer gol, pero no nos ha salido", dijo.