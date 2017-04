Míchel: "No puedo admitir esta bajada de tensión, hemos jugado sin pasión"

"Hemos jugado sin pasión", admite

Míchel no ha podido esconder su malestar al término del partido en Riazor. El técnico malaguista ha pasado por sala de prensa para analizar el duelo y su análisis ha sido sumamente crítico. "Ha habido falta de pasión. Y eso que estamos en Semana Santa. No puedo admitir que hayamos jugado así. Sé que es difícil exigir a los jugadores después del esfuerzo, pero no podemos jugar el partido que hemos jugado aquí. Nos hemos equivocado. Hemos jugado sin pasión y sin tensión, dando la sensación de que no nos jugábamos nada. Y eso no lo puedo admitir", dijo en primera instancia.

Míchel lamentó volver a caer derrotado. "Habíamos cambiado la dinámica. Me recuerda a partidos anteriores, incluso antes de venir yo. Estábamos en una dinámica positiva, había cierta alegría, pero hemos transformado eso en una falta de intensidad".

El técnico explicó los cambios en la segunda mitad. "Teníamos que buscar otro tipo de idea de juego, teníamos que buscar más profundidad de juego por fuera. A falta de intensidad y profundidad buscamos con Keko y Jony por fuera. Encontramos más pero no rematamos tanto".

Míchel explicó lo que les dijo a sus jugadores al término del partido. "Ahora en caliente el mensaje debe ser más tranquilo. Lo que digo aquí es lo que les he trasladado a ellos. Quizás no he sabido preparar la semana o el rival, pero hay más circunstancias que eso".

La situación, sin embargo, no parece variar demasiado en la parte baja. "Le hemos hecho un favor al Depor. Nos quedan seis partidos a cada uno. Pero como mínimo nosotros estamos en una posición similar a la del Depor. Pero tenía la ilusión de que mi equipo ofreciera más tras ganar al Barcelona. No puedo admitir esa bajada de tensión, porque aunque no estamos en riesgo estamos ante un equipo y una afición que requiere más".

"Entre todos los de abajo nos hemos hecho conformistas. Y los de abajo no llegan. Y cuando ganamos en El Molinón parece que aclaró las posibilidades a todos los de abajo. Pero no me sirve. Porque todo intento hacerlo con pasión y tensión, aunque no lo haya parecido hoy", finalizó.