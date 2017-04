Camacho: "Mi renovación está parada, pero sin malos rollos"

Ignacio Camacho, capitán y centrocampista del Málaga, es de esos futbolistas que no tienen pelos en la lengua. Un jugador al que gusta escuchar y que siempre que comparece ante los medios deja titulares. Así, este mediodía el maño ha asegurado en rueda de prensa que no hay movimiento alguno respecto a su renovación y ha indicado que "está parada" por el momento, aunque ha reiterado que "sin malos rollos" y "lo que tenga que venir, vendrá".

"No tengo problema para hablar, soy sincero. Ahora todos los clubes estamos centrados en lo que queda de Liga y yo el primero. Lo que tenga que venir vendrá quieras o no. Si es bueno para mí y para el Málaga será valorable, si no pues no lo será. Yo estoy muy contento aquí y siempre lo he dicho, pero sabemos como es el fútbol".

"Priorizamos lo deportivo a lo personal. Era importante que no hubiera especulaciones o preferencias personales. El tema está ahí, parado, pero sin malos rollos ni ningún problema entre las partes. Cada uno tiene sus posturas pero siempre hemos ido de la mano", ha continuado.

Además, ha reincicido en lo feliz que es en Málaga. "Estoy contento y tengo muchos años de contrato. Lo que tenga que venir ya hablaremos y nos sentaremos. No creo que haya darle bombo a algo que no ha pasado. No es verdad que estemos muy lejos de firmar. Es muy pronto para hablar de salidas".

Por otro lado, respecto al interés del Valencia en él de cara a la próxima temporada, el maño ha aclarado que a día de hoy no tiene ofertas. "Es verdad que hubo una oferta del Valencia en invierno, pero a día de hoy no hay nada. Soy sincero, te engañaría si te dijese que hay algo hablado".

Además, Camacho ha analizado otros temas de la actualidad malaguista:

Final de temporada: "Como no nos lo tomemos en serio se va a hacer muy largo. Tenemos que preparar estos seis partidos para el año que viene, para crear un estilo de juego y terminar bien el año".

Sobre Míchel: "Ha sido futbolista y desde el primer día ha sido muy claro con nosotros. Es claro cuando las cosas van bien y cuando no le gusta algo también lo dice. No es malo, los errores los tiene que decir".

Buen estado físico: "Me alegro un montón de no haberme lesionado. Hacía tiempo que no jugaba con tanta regularidad. Toquemos madera".

Rival: "Espero un Málaga ganador y que vaya a por el partido. El rival no me preocupa tanto. Espero que vayamos a por un partido importante con una idea clara, a hacer goles. No creo que haya que pensar tanto en el rival".