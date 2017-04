Míchel: "Ha sido una temporada gris, quedémonos en el término medio"

Míchel confirma que Luis Muñoz jugará de titular contra el Granada

Míchel está contento, pero no extremadamente feliz por la situación global que atraviesa el equipo. El técnico es sensato y es consciente de que pese a que se ha conseguido salvar la temporada, el rendimiento total del curso ha sido escaso. Ahora se miden al Granada con la intención de acabar de la mejor manera posible la temporada.

El partido contra el Granada será exigente. "Como le he dicho a los jugadores, máximo respeto. No podemos mirar en qué posición o situación está el rival, sino lo que queremos desarrollar. Y como tenemos tantos y tan buenos ejemplos recientemente pues no hay mucho más que decir. Máximo respecto al Granada, que será una buena manera de que afrontemos el partido como debe ser. Más por el Málaga CF que por los rivales, porque los ejemplos son tan oportunos en las últimas semanas que no merece la pena hablar de ellos", afirma en primer instancia.

La intención de Míchel es seguir ofreciendo un gran nivel. "Sabemos que vamos a jugar contra un equipo con máximas necesidades y que van a buscar, desde su partido y ya que tienen una situación delicada, van a buscar soluciones a su futuro. Estamos al margen de eso. Y queremos mostrarnos como nos estamos mostrando en casa últimamente, mostrarnos fuertes fuera y empezar a dar muestras de ser ese equipo que tenemos base para ser regular y mejores. Y eso necesitamos acercamos al rendimiento fuera también".

El técnico fue cuestionado sobre el análisis del curso tras conseguir la permanencia. "Me quedo entre medias. Es verdad que había una sensación de miedo y temor por el futuro. Y ahora parece que hay una sensación de qué contentos estamos, de que el equipo está jugando bien y parece que hay futuro. Quedémonos en el término medio. Ha sido una temporada gris para que el término medio sea que estemos templados. Vaya a ser que por pensar en cosas que no nos pertenecen como es el final de la Liga, nos despistemos de lo que queremos hacer. Y eso no podemos pensarlo. Jueces de la Liga no vamos a ser, vamos a serlo sólo de nuestra posición en la tabla. Bastante tenemos con eso".



Además, Míchel confirmó que el canterano Luis Muñoz jugará contra el Granada. "Luis Muñoz va a jugar. En el momento que Rosales tuvo dificultades y que dijimos que no iba a jugar, además de la recuperación de Miguel Torres que ha tenido poco a poco, tenemos plena confianza en Luis. Por eso le comentamos al filial que jugase medio tiempo nada más. Veremos el sistema que vamos a jugar. Luis puede jugar en cualquier posición, de lateral o central".

Dejar la portería a cero es otro motivo de satisfacción para el entrenador. "Lo valoro mucho la portería a cero. Cuando uno quiere construir siempre tiene que hacerlo desde la base y los cimientos son la defensa. Que sí que hay distintas maneras de defender y hemos mejorado mucho en eso. Con el trabajo colectivo defensivo y con posesión de balón. El otro día defendimos muy bien la primera parte apretando y presionando al rival arriba. Y la segunda más replegados. Manerar el juego. Esa era una de las aristas cuando vinimos aquí, tener la puerta a cero. Porque eso te permitía puntuar cada vez que tienes la puerta a cero. Es una buena tónica para el año que viene. Han mejorado los jugadores individualmente en el plano defensivo. Algunos muy llamativo, como es el caso de Luis Hernández y Llorente. Y en el centro del campo también, porque cada vez somos más agresivos".

Míchel confirmó que ante el Granada habrá cambios. "Vamos a introducir cambios porque ha habido muy poco descanso y porque en el final de temporada como ya sabéis, ya hemos utilizado a casi todos. Para eso están y todos saben de las posibilidades que tienen".

El entrenador espera que el Málaga se parezca más al Málaga del Valencia que el del Deportivo. "Tenía las mismas cosas en Coruña y fíjate. Por encima de mí idea de juego quiero que mi equipo sea regular. Y esa regularidad indica que es donde mejor se mueven los equipos. Quiero que mi equipo sea estable y regular. Si lo es, se acercará más al día del Valencia o el Barcelona. Los equipos regulares son los que están arriba siempre".

Y por último, analizó la situación del Granada como equipo y como club. "Es una temporada muy dura para la afición, el club y los jugadores, que han cambiado de entrenador, cada uno con sus ideas. Ahora han cambiado de técnico y han variado algunas cosas. Es difícil que se aclimaten, pero al final un jugador cuando juega ante su público e independientemente de la clasificación quiere dar lo mejor de sí. Ahí no influye tanto la clasificación. Yo creo que los jugadores, aunque no sea matemático, van a dar lo máximo posible. Y eso tenemos que respetarlo y defenderlo".