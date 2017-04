Internet se inunda de ´aficionados´ del Málaga dispuestos a revender sus abonos

El club, preocupado ante esta ilegalidad .

Si usted es abonado del Málaga CF, tenga cuidado porque el último partido de Liga, en el duelo contra el Real Madrid que cerrará la temporada en La Rosaleda, su vecino malaguista, su compañero de fatigas o de alegrías durante un largo año puede haber mutado y ser otro distinto. Con la salvación del conjunto blanquiazul y coincidiendo con la visita del equipo blanco en plena batalla por la Liga, no son pocos los «presuntos» aficionados malaguistas que buscan en la red una oportunidad de hacer caja: vender el abono a madridistas ávidos de una entrada con la que presenciar un partido que puede ser decisivo por la Liga.

Y no hay que ser un lince para encontrar estas «ofertas» en internet. Portales de compra-venta que ofrecen la posibilidad de hacer negocio. «Vendo 6 bolígrafos y regalo 6 abonos para el último partido de liga Málaga - Real Madrid, correlativos, en tribuna. Por 150€ cada uno», «Vendo boli y de regalo una entrada para este partido k se jugará el fin de semana del 20 de mayo. En preferencia alta. Si la liga se juega en el último partido el precio sube. Posibilidad de conseguir 1 o 2 más. 200 euros» o «Se vende boli bic y de regalo la mejor localidad para disfrutar el final de Liga entre Málaga y Real Madrid. Tribuna Cubierta, junto al palco, muy centrada con perspectiva de televisión. La Liga se decide en La Rosaleda y el Madrid depende de sí mismo. Seriedad y profesionalidad. 1.500 euros», son algunos de los anuncios que se pueden encontrar en la red.

El Málaga CF y la propia Liga no son ajenos a este problema, que ya ha tenido consecuencias en clubes como el Leganés, donde retiraron el abono a siete aficionados, o en el propio Real Madrid, donde han retirado el abono a 357 socios por reventa en el Clásico contra el FC Barcelona.

En ese sentido, el Málaga CF no quiere que La Rosaleda sea un pequeño Bernabéu y estará atento y vigilante a este tipo de operaciones, aunque está atado de pies y manos ya que es un hecho difícilmente controlable. Y es que no es habitual presentar el DNI en la entrada de cada partido junto con el abono, lo que no quiere decir que no pueda suceder de manera aleatoria en el último partido.

Según recoge el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, está prohibida «la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades». Un negocio que está en el filo de la Ley, pero muy alejado de la moralidad de un aficionado fiel.