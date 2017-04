Un tuit de Al-Thani desata la polémica de cara al final de Liga

Luis Enrique echa gasolina al asunto: "¿Confianza en el Málaga? Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta"

El final de Liga para el Málaga CF, que ya está salvado matemáticamente, se está volviendo demasiado ácido. Los caprichos del destino han querido que el título de campeón se pueda decidir en La Rosaleda en un triángulo curioso con el Málaga como protagonista y con Míchel, su actual entrenador y con notable pasado madridista, como rival del Real Madrid, aunque con la atenta mirada del barcelonismo.



Y las suspicacias y las reacciones no han tardado en llegar, aunque cada vez son más polémicas. El jeque y presidente del Málaga CF, Abdullah bin Nasser Al-Thani, respondió anoche a un aficionado que le pedía que ganase al Real Madrid en el último partido al igual que ya hicieron este curso contra el FC Barcelona. Y la respuesta del dirigente ha desatado la controversia. "Con la ayuda de Dios serán lapidados (les ganaremos) en el campo -en referencia al Real Madrid-. Pero la escoria de Cataluña no va a sentir el olor de la Liga después de sus mentiras sobre Míchel", es la traducción del árabe que escribió el dirigente en varios tuits.





La respuesta desmedida del dirigente puede venir suscitada por las informaciones sobre Míchel que los medios nacionales han publicado en los últimos días,con su exequipo a raíz de las declaraciones que hizo en sala de prensa al término del partido contra el Granada donde se ha destacado que prefiere hacer el pasillo a la puñeta a su exequipo. "No sé de dónde vienen esos comentarios, no me van a descalificar ni a animar. Prefiero que esté todo hecho porque sé que hay mucho comentario de gente que no me conoce.Espero que esté todo decidido. Los comentarios no me importan en absoluto", dijo el pasado martes noche. Una afirmación que ya explicó el técnico en la entrevista concedida a La Opinión de Málaga hace una semana , donde también hacía referencia a lasentrenador del FC Barcelona, en la última pregunta en sala de prensa tras ganar a Osasuna (7-1). El técnico fue cuestionado sobre la posible confianza en el Málaga para el último partido de Liga -aún restan cuatro jornadas- y su respuesta también fue poco muy poco acertada y nada elegante.. Un menosprecio que ha pasado inadvertido en medios catalanes y que tampoco ha sentado nada bien en el seno del malaguismo. Sin duda, un capítulo espinoso que todo hace indicar que