Al-Thani: "No le tengo miedo al Barcelona ni a los periodistas catalanes"

"No vamos a entregar la Liga al Madrid dejándonos perder", dice

La tormenta futbolística sigue apuntado hacia Abdullah Al-Thani y el dirigente malaguista ha concedido una entrevista al periódico catarí Al Sharq para aclarar sus intenciones tras el polémico tuit que escribió el pasado miércoles noche. El presidente del Málaga se ha mostrado tajante al respecto y ha continuado defendiendo su postura ante unas informaciones publicadas por los medios catalanes. "En Barcelona han dañado la reputación del Málaga con sus invenciones", afirma el jeque.

Ante la respuesta del FC Barcelona, que emitió un comunicado en el que anunciaba que de denunciaría al presidente blanquiazul ante diferentes instancias deportivas, Al-Thani no se achanta. "No me importa que presente una demanda, porque no me van a silenciar. Quieren presionar desde la prensa de forma sucia y repetir lo que hicieron con el PSG", admite Al-Thani, que deja ver la posibilidad de denunciar ante las instituciones las presiones recibidas por el Barcelona y la prensa.

El dirigente asegura estar convencido de sus manifestaciones. "No le tengo miedo al Barcelona ni a los periodistas catalanes", admite Al-Thani para cerrar con una afirmación clara para evitar cualquier duda a suspicacias. "No vamos a entregar la Liga al Madrid dejándonos perder".