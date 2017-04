Al-Thani no da marcha atrás

El tiempo no está haciendo cicatrizar ni olvidar la polémica que rodea a Abdullah Al-Thani. El dirigente blanquiazul, lejos de dar marcha atrás sobre el tuit que publicó el pasado miércoles noche -«Con la ayuda de Dios serán lapidados (les ganaremos) en el campo. Pero la escoria de Cataluña no va a sentir el olor de la Liga después de sus mentiras sobre Míchel»- se reafirmó ayer en medios cataríes sobre sus declaraciones y aclaró que no tiene «miedo ni del Barcelona ni de los periodistas catalanes».

Al-Thani rompió su silencio en la prensa catarí, en el Al Sharq y Al-sharab, para mostrar su indignación con el maltrato que se le ha dado a Míchel y al Málaga. «Lo que ha ocurrido con la prensa catalana ha sido una estupidez y es una cosa suya, ya ejercieron esa misma presión y juego sucio con el París Saint Germain y pretenden repetir ahora la misma escena con el Málaga», afirmaba el dirigente. «En Barcelona han dañado la reputación del Málaga con sus invenciones».

Ante la respuesta del FC Barcelona, que emitió un comunicado en el que anunciaba que de denunciaría al presidente blanquiazul ante diferentes instancias deportivas, Al-Thani no se achanta. «No me importa que presente una demanda, porque no me van a silenciar. Quieren presionar desde la prensa de forma sucia», dijo a la par que dejaba entrever la posibilidad de denunciar las presiones recibidas por el Barcelona y la prensa.

«No le tengo miedo al Barcelona ni a los periodistas catalanes», admite Al-Thani para continuar con una afirmación clara para evitar cualquier duda o suspicacias. «No vamos a entregar la Liga al Madrid dejándonos perder».

«Y por último esa región, Cataluña, claramente tiene interés en ejercer presión sobre Míchel y está recurriendo a cualquier método a su alcance», apuntó el presidente malaguista.

Tebas pide que pida disculpas

En ese sentido, el presidente de la Liga, Javier Tebas, hizo alusión a la polémica que rodea estos días al Málaga CF, a Míchel y al jeque Al-Thani. El presidente de la patronal confirmó que la denuncia del FC Barcelona por el tuit publicado por Al-Thani, en el que califica de «escoria» a la prensa catalana que insinuó que se dejarían ganar por el Real Madrid, llegó el por la tarde a LaLiga. «El tuit del presidente del Málaga no es respetuoso con Cataluña. Espero que lo corrija y pida disculpas. Habrá que estudiar esa expresión no correcta. El tuit no es un modelo de ejemplo», comentó Javier Tebas.

Además, el máximo exponente de la Liga también habló sobre Míchel, aunque fue más suave. «Opino lo mismo que Marcelino el año pasado. Siempre hay que poner el contexto. Leyendo un poco parece que lo dice en un tono jocoso. De Míchel no se va a discutir su madridismo, pero es un profesional. Si quiere ser entrenador se enfrentará al Madrid muchas veces, porque entrenar al Madrid es muy complicado. No creo que se juegue su prestigio e irá a ganar», indicó en la presentación de la sede de ProLiga.