Míchel zanja la polémica: "Solo voy a hablar del Málaga-Sevilla"

Míchel González está cansado de hablar de todo lo que no sea el Málaga CF y su actualidad. Así lo ha dejado claro este mediodía en rueda de prensa, donde no ha querido entrar a valorar toda la polémica suscitada entre Barcelona y Real Madrid que ha salpicado al conjunto blanquiazul y a su técnico por su pasado blanco y una vez que el Málaga recibirá al Madrid en la última jornada previsiblemente con el título en juego. "Siento decepcionarte pero no voy a hablar de otra cosa que no sea el Málaga-Sevilla", ha zanjado Míchel.

"Sabía que el Sevilla era un rival especial y me lo han comentado, además ahora es uno de los grandes del fútbol español. Es muy especial por todo y porque estamos en buena racha, hemos pasado de estar abajo a la zona media y con aspiraciones dentro de lo que cabe para estar un poquito más arriba. El partido nos viene en un buen momento y espero que lo podamos aprovechar ante un rival que siempre llama la atención", ha dicho.

Además de valorar otros temas de la actualidad malaguista:

Sevilla FC : ""Es un rival tremendamente duro y competitivo, un rival con mucho brío, no es fácil dominarle, con muchas idas y vueltas, porque los jugadores tienen una gran energía y corazón. Jugadores de calidad y habilidad. No es un rival que está en horas bajas, hasta hace bien poco estaba luchando con los más grandes de la Liga. Es un rival, que si tuviésemos que buscar motivación propia, el ver enfrente a un equipo como ese, más el derbi, más todo lo que supone, es suficiente argumento como para estar con los ojos bien abiertos".

Sampaoli : "A mí me gustan todos los entrenadores. Cada uno tiene su método y todos son muy válidos. Creo que es un hombre con mucho prestigio, sobre todo en Sudamérica, su entrada en Europa, como a todos nos pasa, va adquiriendo diferentes experiencias en todos los sentidos. Ha venido a la mejor Liga del mundo y ha estado a la altura, por lo menos hasta este momento. La ayuda de Lillo ha sido fundamental para que pensemos que ha sido un dupla muy buena, va a estar en Champions el año que viene".

Titularidad de Luis Muñoz : "Estuvo muy bien, jugó con mucha autoridad y normalidad. El que juega bien puede seguir sin importar la edad y el dorsal que lleve a la espalda".

Continuidad de Sandro : "Tenemos confianza pero no la certeza de que siga. Tenemos que buscar alternativas por si necesitamos algo más. Todo va a depender de la clasificación, de las posibles salidas, del presupuesto. Ahora mismo todo está en un cajón y vamos a ver cómo se resuelven estas situaciones".