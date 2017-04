Salguero: "Los Málaga-Sevilla son imprescindibles para el fútbol"

El de Fuente de Piedra coincidió con Míchel, entrenador blanquiazul, en su etapa en el Real Madrid, del que habla maravillas: "Es un tipo extraordinario, ha devuelto a Málaga la ilusión"

José Antonio Salguero García (25/01/1960/Fuente de Piedra) es uno de esos futbolistas malagueños que en su carrera el destino le ha llevado a defender los colores del eterno rival, el Sevilla FC. El exdefensa, que también hizo carrera en el Real Madrid, donde coincidió con Míchel, explica en La Opinión lo necesario que son los enfrentamientos Málaga-Sevilla para el fútbol español y cuenta cómo ha vivido él esa rivalidad, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

«Disfruté mucho en el Sevilla, jugué de mediocentro en dos temporadas, era una zona que me gustaba, en la que me divertía y tenía la posibilidad de llegar arriba. Hice varios goles. Yo era central pero Vicente Cantatore me colocó dos años de mediocentro y no se me dio mal la cosa», explica Salguero, que jugó en el equipo hispalense desde 1987 a 1992.

Una etapa muy diferente a la que vivió en el Málaga, de donde salió de la cantera muy jovencito y contribuyó al ascenso del CD Málaga en la temporada 78-79 para después volver a Segunda. «Yo en el Málaga viví un ascenso y al año siguiente descendimos, éramos un poco ese equipo ascensor, teníamos un año bueno y otro malo. Había una irregularidad. Las aspiraciones de aquel Málaga con las de hoy en día son muy distintas. Ahora el equipo tiene una consolidación en Primera y tiene aspiraciones, por qué no decirlo, de meterse en Europa».

En ese sentido, el malagueño analiza que el nivel de los dos equipos que hoy se enfrentan el La Rosaleda ha subido mucho con el paso de los años. «El Sevilla también ha subido un escalón en su exigencia respecto a cuando yo estuve. A nosotros se nos exigía la UEFA y ahora las aspiraciones son de Champions tras ganar muchos títulos en Europa. Es cierto que le formato ha cambiado y los objetivos también».

Por ello, Salguero considera fundamental que haya rivalidad entre ambos clubes, aunque siempre bien entendida. «La rivalidad siempre ha existido, ha sido mutua, de Málaga hacia Sevilla y de Sevilla hacia Málaga. Muchas veces allí me sentía un poco incómodo porque cuando se generaliza tiendes a cometer errores. Habrá gente de toda clase en Málaga y en Sevilla y allí siempre me he sentido muy querido».

«Los Málaga-Sevilla son muy necesarios siempre. Los grandes rivales no pueden estar separados, necesitan estar jugando en la misma competición y al mismo nivel. Esa competencia es buena para que luego se traslade a situaciones sociales... a la calle, donde se habla de las circunstancias que han ocurrido durante un partido o durante una temporada, hay gente que guarda en la memoria absolutamente todo».

Aunque en su experiencia personal nunca ha tenido ningún episodio desagradable por haber defendido las dos camisetas. «Nunca en Málaga me han recriminado que jugase en el Sevilla ni en Sevilla me han echado en cara que fuera malagueño. Nunca he tenido ningún problema. En otros campos como Semana Santa, ciudad, playa... sí que competía más, pero en lo deportivo nunca».

El exjugador, en todo caso, no se moja y no se decanta por ninguno de los dos equipos para el duelo de esta noche.· «Cuando se enfrentan dos equipos que están en buen momento y no hay mucho en juego prefiero dar una respuesta políticamente correcta y que gane el que se lo merezca. Va a ser un partido competido pese a que ambos tienen sus aspiraciones prácticamente colmadas. La rivalidad va a provocar que sea un choque intenso, es lo que necesita el fútbol».



Relación con Míchel

«El fichaje de Míchel es muy acertado, ya se lo dije a él personalmente. Está trabajando con mucha ilusión y lo está trasladando a la afición. Hasta ahora había habido tanta regularidad que él ha aportado una serie de cosas que la gente estaba echando de menos. La esperanza es ver la temporada que viene y ver si el equipo puede dar ese salto que le permita luchar por Europa», dice Salguero sobre el técnico madrileño, con el que tiene una gran relación tras coincidir en el vestuario del Real Madrid durante tres temporadas.

«Míchel de jugador era igual que ahora, un tipo extraordinario. Es muy elocuente, la ironía que muestra en rueda de prensa también la tiene fuera. Mi relación siempre ha sido afable, siempre lo hemos pasado bien en todas las épocas».

Tras la polémica generada en Cataluña por las suspicacias creadas entorno al último partido de Liga que enfrentará al Málaga y al Madrid en La Rosaleda, Salguero no duda de que Míchel saldrá a ganar sí o sí. «Somos profesionales, después tenemos un corazoncito más cercano a un sitio o a otro, pero cuando eres profesional se te exige que defiendas el club en el que estás con toda integridad».